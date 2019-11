L’Invent San Donà di Piave a caccia del tris: domenica la sfida in casa del Gibam Fano

Di Redazione

Avvio di campionato positivo per l’Invent San Donà di Piave, con i 5 punti conquistati nelle prime due gare. Sofferto il primo incontro, vinto in casa del Cuneo 3 set a 2 con un match tutto in rimonta, più positivo invece lo scontro in casa con il Cisano Bergamasco, aggiudicato dagli uomini di Totire con un netto 3 a 0.

Per il prossimo turno in programma Bellei e compagni saranno nelle Marche a caccia del tris: domenica lo scontro con il Gibam Fano.

La squadra dovrà dunque lasciarsi momentaneamente alle spalle l’entusiasmo di cui sono ancora carichi dopo le prime due partite, per concentrarsi al massimo.

«Dopo due vittorie sembra tutto più facile – commenta infatti coach Michele Totire – le vittorie aiutano certo il morale, ma bisogna sempre continuare a lavorare per dare il meglio. Domenica incontriamo una squadra molto capace, soprattutto quando gioca in casa, sostenuta da un pubblico dal grande entusiasmo. Ha giocatori d’esperienza come anche il coach. L’ultima partita l’hanno giocata proprio in casa facendo molto bene (3-1 il risultato), quindi per noi sarà indubbiamente dura».

La preparazione della partita comunque procede bene: «Ogni settimana si cerca del nuovo entusiasmo e lavoriamo anche per questo. Siamo appena alla terza di campionato – conclude Totire – e andremo a Fano consapevoli di quello che sappiamo fare».

(Fonte: comunicato stampa)