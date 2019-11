La Rinascita Lagonegro si prepara a testare la consistenza della matricola Calci

Non è ancora scesa giù in casa Volley Soverato la sconfitta di Orvieto ma non c’è il tempo di recriminare perché mercoledì si ritorna subito in campo per la disputa di un nuovo turno infrasettimanale. Un solo obiettivo, un solo risultato per le biancorosse del presidente Matozzo che riceveranno al “Pala Scoppa” la visita della Golem Olbia alla ricerca di altri punti per blindare la salvezza. […]