La Banca Valsabbina Brescia si spinge sul sentiero de Il Bisonte per difendere il quarto posto

Di Redazione

I tre punti conquistati contro Cuneo hanno permesso alle Leonesse della Banca Valsabbina Millenium di salire al quarto posto, conquistare il PalaMandela potrebbe consolidare la posizione in classifica tenendo a distanza il folto gruppo delle inseguitrici (sei squadre in 3 punti). Francesca Parlangeli, Mvp dell’incontro del PalaGeorge, analizza la vittoria contro Cuneo “Grandi complimenti alla mia squadra, perché siamo uscite dai momenti difficili – spiega – non abbiamo mai abbassato la testa, ci credevamo e, soprattutto, il secondo set è stata la chiave della partita dove nei momenti decisivi abbiamo chiuso noi i punti. Cuneo è una grandissima squadra e l’ha dimostrato contro formazioni come Monza e Scandicci, quindi era sicuramente difficile vincere. Abbiamo giocato molto bene, muro e difesa hanno annullato il loro opposto. E’ stata una vittoria di squadra, abbiamo lavorato bene tutte quante”.

Coach Mazzola avrà tutto il roster a disposizione per la trasferta toscana.

Chiusa la stagione scorsa al settimo posto, conquistando i play off promozione, Firenze è stata eliminata (di un soffio) ai Quarti di finale contro Novara. Confermato in panchina coach Gianni Caprara, sono rimaste l’alzatrice e nazionale olandese Laura Dijkema, le schiacciatrici Daly Santana, Nika Daalderop ed Alice Degradi, la centrale Sara Alberti ed il libero Maila Venturi (promossa titolare dopo la partenza di Parrocchiale), il mercato estivo ha portato in organico il posto 4 statunitense Mikaela Foecke dall’University of Nebraska, la giovane opposta Silvia Nwakalor dal Club Italia insieme alla centrale Sara Fahar, Denise Meli (Volleyrò) e Emily Maglio (Hawaii University). Completano l’organico la seconda alzatrice Alice Turco ed il secondo libero Giulia De Nardi, entrambe provenienti da Martignacco.

Sono due i precedenti tra Leonesse bresciane e le bisontine: il bilancio è di una vittoria a testa. Il successo della Banca Valsabbina Millenium risale, esattamente, al 1 novembre 2018 per 3-1 ed è coincisa con la prima storica vittoria nel campionato di serie A1. Non ci sono ex di turno.

(Fonte: comunicato stampa)