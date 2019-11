Girone Bianco sabato 2 novembre anticipo Motta – Civitanova. Girone Blu in campo domenica. Alessano ai Box

Di Redazione

Veneto alle redini del Girone Bianco con Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro e HRK Motta di Livenza a punteggio pieno, supremazia del Lazio nel Girone Blu con Roma Volley Club e Maury’s Com Cavi Tuscania, appaiate a 6 punti dopo due giornate. I match saranno trasmessi in diretta streaming su Legavolley.tv e i Social dei Club

Girone Bianco

Fischio d’inizio sabato 2 novembre con l’anticipo by night della capolistaHRK Motta Di Livenza contro la GoldenPlast Civitanova. Il giorno successivo in calendario cinque gare alle 18.00. La BAM Acqua S. Bernardo Cuneo cerca gloria tra le mura amiche contro l’imbattuta Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro. A caccia di punti utili Tipiesse Cisano Bergamasco eUniTrento. Bramose di cancellare il segno 0 in classificaViViBanca Torino e Gamma Chimica Brugherio. La Gibam Fano riceve l’Invent San Donà di Piave. In cerca del primo sorriso, la Tinet Gori Wines Prata di Pordenone si presenta nel quartier generale della Mosca Bruno Bolzano.

Girone Blu

Cinque gare in programma domenica 3 novembre alle 18.00. L’ Aurispa Alessano è in sosta ai box per il turno di riposo. Una partita giocata e una vittoria per la Menghi Macerata, che ospita la corazzata Maury’s Com Cavi Tuscania. A caccia dei primi punti stagionali BCC Leverano eGolem Palmi. La capolistaVolley Roma Club attende laVidex Grottazzolina. La Gestioni&Soluzioni Sabaudia va in Sicilia per sfidare i padroni di casa dell’Avimecc Modica. Faccia a faccia tragoEnergy Corigliano-Rossano e GIS Ottaviano, dirimpettaie in classifica a 3 punti.

3a giornata di andata Serie A3 Credem Banca

Sabato 2 novembre 2019, ore 20.30

HRK Motta di Livenza – GoldenPlast Civitanova Diretta streaming Legavolley.tv

Domenica 3 novembre 2019, ore 18.00

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo – Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro Diretta streaming Legavolley.tv

Tipiesse Cisano Bergamasco – UniTrento Diretta streaming Legavolley.tv

ViViBanca Torino – Gamma Chimica Brugherio Diretta streaming Legavolley.tv

Gibam Fano – Invent San Donà di Piave Diretta streaming Legavolley.tv

Mosca Bruno Bolzano – Tinet Gori Wines Prata di Pordenone Diretta streaming Legavolley.tv



Classifica Girone Bianco

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro 6, HRK Motta di Livenza 6, Invent San Donà di Piave 5, UniTrento 4, Gibam Fano 4, GoldenPlast Civitanova 3, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 3, Mosca Bruno Bolzano 3, Tipiesse Cisano Bergamasco 2, ViViBanca Torino 0, Gamma Chimica Brugherio 0, Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 0

3a giornata di andata Serie A3 Credem Banca

Domenica 3 novembre 2019, ore 18.00

Menghi Macerata – Maury’s Com Cavi Tuscania Diretta streaming Legavolley.tv

BCC Leverano – Golem Palmi Diretta streaming Legavolley.tv

Roma Volley Club – Videx Grottazzolina Diretta streaming Legavolley.tv

Avimecc Modica – Gestioni&Soluzioni Sabaudia Diretta streaming Legavolley.tv

goEnergy Corigliano-Rossano – GIS Ottaviano Diretta streaming Legavolley.tv



Turno di riposo: Aurispa Alessano

Classifica Girone Blu

Roma Volley Club 6, Maury’s Com Cavi Tuscania 6, Aurispa Alessano 4, Videx Grottazzolina 3, Menghi Macerata 3, goEnergy Corigliano-Rossano 3, GIS Ottaviano 3, Avimecc Modica 2, BCC Leverano 0, Golem Palmi 0, Gestioni&Soluzioni Sabaudia 0.

1 incontro in meno Videx Grottazzolina e Menghi Macerata

