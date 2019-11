Esperia tenta lo scherzetto a Biella, Sara Lodi: “Il gruppo farà la propria parte”

Di Redazione

La compagine gialloblù sta completando un’altra settimana di allenamenti in vista della trasferta di sabato nella tana della Virtus Biella, proveniente dalla vittoria al tie break contro Acqui Terme, formazione affrontata dalle tigri cremonesi all’esordio in campionato.

Sara Lodi fa il punto della situazione in casa Esperia: “Il gruppo a mio avviso ha iniziato a prendere forma. Ovviamente all’inizio eravamo quasi tutte nuove e, bene o male, ci si conosceva per nome o per aver giocato contro/insieme, ma devo dire che non ci é voluto molto per trovare l’intesa giusta e quando l’obiettivo è lo stesso delle altre, allora il risultato é un gruppo coeso e affiatato”.

Sabato scorso si sono aperte le porte del PalaFeraboli per la prima partita interna della stagione: “L’esordio in casa segna l’inizio di un nuovo anno pallavolistico – afferma Sara – quindi è sempre un’emozione perché è un modo per incontrare il pubblico e le persone che ci seguono! Ovviamente questo esordio mi ha fatto tornare alla mente le ultime partite dei playoff e le emozioni provate insieme alle mie ex compagne e ad un pubblico bellissimo. La vittoria è stata una gradevole conferma al lavoro che facciamo in settimana quindi, a mio parere, stiamo facendo dei buoni allenamenti dove lavoriamo su tutti i fondamentali”.



Infine Sara volge lo sguardo alla prossima sfida che attende le ragazze di coach Valeria Magri: “Arriviamo da due vittorie quindi la partita di Sabato deve essere una conferma al lavoro fatto in palestra. Stiamo lavorando sulle giocatrici della squadra avversaria quindi arriveremo sicuramente pronte per affrontare la partita. Dobbiamo metterci la testa e giocare come sappiamo fare, limitando gli errori nei fondamentali. Il gruppo farà la sua parte”.

Appuntamento fissato per Sabato 2 Novembre alle ore 21 al PalaSarselli di Biella (frazione Chiavazza). La gara sarà arbitrata dai direttori Enrico Lanzilli ed Andrea Michele Aleo. Per coloro che non potranno raggiungere la squadra in Piemonte, sulla pagina Facebook di Esperia è prevista la diretta della partita dalle ore 20:55 circa.

(Fonte: comunicato stampa)