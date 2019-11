Del Monte Supercoppa: Sir Safety Conad Perugia-Itas Trentino 0-1 (LIVE)

Di Eugenio Peralta

Seconda semifinale della Del Monte Supercoppa all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche: la Sir Safety Conad Perugia affronta l’Itas Trentino. La vincente sfiderà domani Modena in finale.

Segui gli aggiornamenti live su Volley NEWS!

1° SET – Il dubbio della vigilia in casa Sir si risolve a favore della coppia di centrali italiani Ricci-Russo: Podrascanin è in panchina, ma comunque disponibile. Regolarmente in campo invece Leon. Sestetto tipo per Trento, con Russell e Kovacevic schiacciatori. Il primo break della partita lo firmano Lanza e Atanasijevic (4-2), ma l’Itas pareggia subito grazie a un’invasione di De Cecco. Nuovo tentativo di Perugia (7-5) e nuovo pari di Vettori (8-8). Il servizio di Russell fa volare Trento sull’8-11 ed Heynen deve fermare il gioco; Atanasijevic interrompe il parziale, ma Kovacevic tiene avanti l’Itas (10-13). La Sir si riavvicina con il muro di Leon (13-14); la squadra di Lorenzetti però non molla e ripassa avanti con Russell e Vettori (14-17). Entra Podrascanin al centro, un ace di Leon accorcia le distanze (16-17) ma Russell è di nuovo implacabile: due attacchi di fila per il 16-20. Trento allunga grazie al muro di Candellaro (18-23), Lanza sbaglia il servizio e concede il set point (19-24). Leon annulla le prime due chance, alla terza trasforma Kovacevic grazie al tocco di Podrascanin, che si autoaccusa (21-25).

2° SET – Podrascanin confermato nel sestetto di Perugia. Vettori e Kovacevic ispiratissimi in avvio (2-4), Atanasijevic pareggia i conti dopo uno scambio molto combattuto (6-6). Un murone di Russell riporta avanti l’Itas (6-8), ma il pari della Sir è immediato. Si continua punto a punto (10-11, 13-12), con grande equilibrio in campo e qualche errore. Lisinac e Vettori costruiscono un nuovo break per l’Itas (16-18) e arriva il time out richiesto da Heynen; Perugia risponde con il servizio vincente di Leon (19-19).