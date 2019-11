Del Monte Supercoppa: Cucine Lube Civitanova-Leo Shoes Modena 0-1 (LIVE)

Di Redazione

Per la prima semifinale della Del Monte Supercoppa, scendono in campo all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche Cucine Lube Civitanova e Leo Shoes Modena.

1° SET – Grande cornice di pubblico all’Eurosuole Forum. La Lube recupera Bruno in palleggio, mandando in panchina il giovane Gonzi. Per il resto nessuna sorpresa nei due sestetti: Modena schiera Zaytsev opposto con Anderson e Bednorz di banda. Il primo servizio di Holt è subito un ace, Juantorena risponde chiudendo uno scambio-fiume (1-1). Il muro di Rychlicki regala alla Lube il break (3-1) e l’errore di Anderson vale il 5-2. Arriva anche il servizio vincente di Rychlicki (7-3) e Simon imita il compagno di squadra per il 10-5. Sbaglia anche Anderson (12-6) e Giani è costretto al time out. Al rientro la Lube raggiunge il massimo vantaggio (13-6) ma i gialloblu replicano con i muri di Christenson e Mazzone. Bednorz accorcia ancora, nonostante la generosa difesa di Bruno, e l’ace di Christenson vale il 14-11. Simon tiene avanti i padroni di casa (16-12), Bednorz spedisce out il pallone del 18-13. Le battute vincenti di Leal e Zaytsev non spostano gli equilibri, quella di Simon sì: 21-15. Replica Modena con il servizio di Bednorz e il muro di Anderson, De Giorgi ferma il gioco (21-18). La Lube però fatica troppo in attacco, Anderson firma il 21-20 e completa la rimonta con un’altra bomba in diagonale. Mazzone a muro regala il vantaggio alla Leo Shoes (22-23) che con il servizio di Holt si procura due set point. Juantorena annulla il primo ma il mani-out di Anderson è vincente: 23-25.

2° SET – Nessun cambio nei due sestetti. Modena subito avanti con Mazzone e Bednorz (0-3). Leal prova ad accorciare, ma Zaytsev risponde con due vincenti (2-5). Juantorena riavvicina la Lube (5-6) che completa la rincorsa con l’ace di Simon: 8-8. Si prosegue punto a punto (9-10, 12-11, 13-14) finché il muro di Holt e l’ace di Bednorz trascinano Modena al 14-16 ed è time out per la Lube.