Vero Volley: continua a ritmo serrato il lavoro in palestra per i monzesi in vista del match con Perugia

Seconda doppia seduta, delle tre in programma questa settimana senza gare nel weekend, per la Vero Volley Monza di Fabio Soli. La prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley, reduce dalla sconfitta contro Trento in tre set, lavora duro per farsi trovare pronta al prossimo impegno nella SuperLega Credem Banca, fissato mercoledì 6 novembre, alle ore 20.30, al PalaYamamay di Busto Arsizio contro la Sir Safety Conad Perugia.

Per Beretta e compagni il planning di lavoro odierno prevede una seduta di pesi mattutina, alternata alla tecnica, e allenamento con la palla nel pomeriggio. L’obiettivo dei monzesi è approfittare della pausa del campionato, complice la Final Four di Supercoppa Italiana di scena all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, per affinare le intese ed avere più tempo da dedicare alle situazioni di gioco. L’unico giorno di riposo previsto questa settimana per la squadra di Soli è domenica.

Allenamenti 28 ottobre – 3 novembre 2019 – al Seven Infinity Gorgonzola

Lunedì 28 ottobre

Libero

Martedì 29 ottobre

Ore 10.30 – 13.00 Pesi+Allenamento tecnico

Ore 18.00 – 20.30 Allenamento tecnico

Mercoledì 30 ottobre

Ore 16.30 – 19.00 Allenamento tecnico

Giovedì 31 ottobre

Ore 9.30 – 12.00 Pesi + allenamento tecnico

Ore 16.30 – 19.00 Allenamento tecnico

Venerdì 1 novembre

Ore 17.00 – 19.00

Allenamento tecnico

Sabato 2 novembre

Ore 9.30 – 11.00 Pesi

Ore 15.30 – 18.00 Allenamento tecnico

Domenica 3 novembre

Libero

