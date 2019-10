Saturday night nel trevigiano per la GoldenPlast Civitanova

Di Redazione

Nella terza giornata del Girone Bianco in Serie A3 Credem Banca i biancazzurri faranno visita all’imbattuta HRK Motta Di Livenza, matricola che ha vinto le prime due partite della Regular Season grazie all’impresa in quattro set a Torino contro la ViViBanca e alla prova perfetta in casa con la Mosca Bruno Bolzano.

La squadra di Renato Barbon vuole proseguire il percorso netto, ma gli uomini di Gianni Rosichini, rigenerati dal 3-0 interno con Prata di Pordenone, si sono buttati definitivamente alle spalle il passo falso nella prima trasferta veneta a Porto Viro.

La mentalità vincente e la grinta dimostrata nella correlazione muro-difesa al debutto casalingo sono stati i fattori decisivi per il cambio di rotta del sestetto marchigiano. Sulle ali dell’entusiasmo, capitan Paolo Di Silvestre e compagni proveranno a ripetersi e a sgambettare una squadra che lo scorso anno in Serie B era diventata quasi imbattibile.

Sul fronte civitanovese la lista di convocati potrebbe presentare una sorpresa. Ancora in forse la partecipazione al match del secondo palleggiatore Azaria Gonzi, elemento che ha dato un grande contributo in regia nel terzo set del confronto con la Tinet Gori Wines.

L’atleta è convocato dalla Cucine Lube Civitanova in vista della Del Monte® Supercoppa (1 e 2 novembre) all’Eurosuole Forum. In caso di vittoria dei biancorossi in Semifinale contro la Leo Shoes Modena, il giovane talento della GoldenPlast Civitanova rimarrebbe nelle Marche per la Finalissima coi giganti di SuperLega. Eventualità che ha già portato Rosichini a tenere in preallarme anche il giovane ascolano classe 2003 Lorenzo Esposito, già presente in panchina lo scorso 27 ottobre.

Coach Gianni Rosichini : “Ci attende una trasferta dura al cospetto di una squadra che ha iniziato bene. Motta è a punteggio pieno e può contare sulla grande esperienza dell’alzatore Visentin, su un atleta scuola Sisley del calibro di Saibene, ma anche su schiacciatori validissimi come Pinali e Gamba. Albergati è un bravo opposto, tra i centrali due facevano parte del vivaio Lube, Moretti e Fabi.

Sarà un bel banco di prova. Il successo con Prata ha portato entusiasmo e ci siamo allenati bene come sempre ma con più carica. E’ con questo spirito e la stessa grinta che dobbiamo compensare le lacune di inesperienza. Poi quando il nostro senatore Paoletti è al 100% come domenica scorsa tutto diventa più agevole. Sabato si aggregherà al gruppo uno tra Gonzi ed Esposito”.

GLI EX: Lo schiacciatore Roberto Pinali ha vestito la casacca della GoldenPlast lo scorso anno, il palleggiatore Marco Visentin è stato capitano dei biancazzurri nel 2016/17, entrambi quando il titolo sportivo era del Volley Potentino.

GLI AVVERSARI: Un debutto da incorniciare nella neonata Serie A3 Credem Banca per la società biancoverde. La compagine trevigiana nata sulle rive del Livenza, dopo aver solamente accarezzato il sogno della Serie A in passato, ha iniziato con due vittorie un percorso che si prospetta entusiasmante. I ragazzi guidati dal confermato coach Renato Barbon mirano alla salvezza.

La rosa scelta per fare centro conserva l’ossatura di quella della passata stagione, capace di ottenere venti vittorie consecutive. La diagonale titolare è composta da capitan Visentin in regia e l’opposto Albergati (Tasholli sarà il suo vice), al centro continuano a vestire la maglia biancoverde Moretti e Zanini, mentre i nomi nuovi nel reparto di posto tre sono Basso e Fabi.

Altro anno a Motta per Saibene e Scaltriti, a cui si aggiungono Gamba e Pinali a dar manforte alla batteria offensiva a disposizione di Barbon. Tonello, scuola Treviso, sarà l’alternativa al ruolo di regista, mentre per ricezione e difesa sono intoccabili i due liberi, Lollato e Gionchetti. La HRK Motta è chiamata a una stagione di alto livello, da vivere step by step. Le carte sono in regola per impensierire anche le squadre che lo scorso anno erano in A2.

ARBITRI DELL’INCONTRO: Matteo Selmi di Modena e Sergio Jacobacci di Venezia

PRECEDENTI: Nessun precedente in Serie A.

IL MATCH IN TV: La gara sarà visibile gratuitamente in diretta streaming su Legavolley.tv (www.legavolley.tv), sito a cura di GeniusLive. Se non si verificheranno intoppi tecnici nello streaming di Oppia il match sarà poi trasmesso in differita dall’emittente Fano TV sul canale 17 del digitale terrestre lunedì 4 novembre 2019 alle 22.30 circa e martedì 5 ottobre alle 15.45.

3a giornata di andata Serie A3 Credem Banca – Girone Bianco

Sabato 2 novembre 2019, ore 20.30

HRK Motta di Livenza – GoldenPlast Civitanova Diretta streaming Legavolley.tv

(Selmi-Jacobacci)

Addetto al Video Check: Casarin Segnapunti: Dandolo

Domenica 3 novembre 2019, ore 18.00

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo – Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro Diretta streaming Legavolley.tv

(Pasin-Rossi)

Addetto al Video Check: Tribuzio Segnapunti: Aimale

Tipiesse Cisano Bergamasco – UniTrento Diretta streaming Legavolley.tv

(Pozzi-Marconi)

Addetto al Video Check: Finati Segnapunti: Galli

ViViBanca Torino – Gamma Chimica Brugherio Diretta streaming Legavolley.tv

(Fontini-Cavicchi)

Addetto al Video Check: Cisarò Segnapunti: Grillone

Gibam Fano – Invent San Donà di Piave Diretta streaming Legavolley.tv

(Cruccolini-Mattei)

Addetto al Video Check: Petterini Segnapunti: Casadei

Mosca Bruno Bolzano – Tinet Gori Wines Prata di Pordenone Diretta streaming Legavolley.tv

(Usai-Prati)

Addetto al Video Check: Miggiano Segnapunti: Rubol Delvai

Classifica Girone Bianco: Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro 6, HRK Motta di Livenza 6, Invent San Donà di Piave 5, UniTrento 4, Gibam Fano 4, GoldenPlast Civitanova 3, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 3, Mosca Bruno Bolzano 3, Tipiesse Cisano Bergamasco 2, ViViBanca Torino 0, Gamma Chimica Brugherio 0, Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 0.

