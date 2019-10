Del Monte Supercoppa, Heynen: “Trento ha lo stesso sestetto e lo stesso coach, è più pronta”

Di Redazione

Tutto pronto all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche per la Final Four della Del Monte® Supercoppa che mette in palio il primo trofeo stagionale con le quattro grandi della pallavolo italiana degli ultimi anni a caccia del titolo.

Domani e sabato gli occhi della pallavolo italiana saranno dunque puntati nelle Marche con Civitanova-Modena alle ore 15:30 ad aprire la kermesse con la prima semifinale e con la Sir Safety Coand Perugia in campo a seguire alle ore 18:00 contro l’Itas Trentino per la seconda semifinale. Tutto davanti alle telecamere di Raisport che trasmetteranno in diretta entrambe le semifinali e la finale.

Sono già a Civitanova Marche Heynen ed i suoi ragazzi che oggi pomeriggio e domattina svolgeranno le rifiniture di rito nell’impianto di gioco. Il tecnico bianconero ha portato tutta la rosa a sua disposizione dopo tre giorni di buon lavoro tecnico al PalaBarton e dopo aver studiato analiticamente sotto l’aspetto tattico l’Itas di coach Lorenzetti.

Al netto di un inizio di stagione non al top per Perugia, cosa anche un po’ preventivabile, il match di domani vedrà in campo una Perugia battagliera e decisa a conquistarsi un posto nella finale di sabato.

“Per me è la prima Supercoppa Italiana, è un appuntamento molto importante qui in Italia e per me è anche una buona occasione per vedere all’opera i miei giocatori contro le migliori squadre della Superlega”, dice proprio il tecnico bianconero Vital Heynen. “Siamo insieme da dieci giorni e quindi in palestra stiamo pensando soprattutto a lavorare per migliorare, ma ovviamente in questi ultimi allenamenti ci siamo concentrati maggiormente sull’avversario della semifinale, l’Itas Trentino. Trento è una squadra che ha cambiato poco a livello di sestetto e che ha lo stesso tecnico perciò sulla carta e più pronta rispetto a noi che invece il tecnico lo abbiamo cambiato e che stiamo cercando di avere e di assimilare un’altra idea di gioco. Tra Milano e Verona abbiamo fatto un passo in avanti, venerdì dovremo farne un altro e bello grosso. In quattro giorni non è facile questo, ma abbiamo le carte per giocarcela contro Trento e, se magari come squadra ancora non siamo pronti come loro, possiamo però far leva anche sulle nostre individualità perché abbiamo i giocatori in grado di fare la differenza”.

Il coach belga dovrebbe potrebbe partire con la stessa formazione in campo domenica scorsa contro Verona con De Cecco ed Atanasijevic in diagonale, Ricci e Russo centrali, Leon e Lanza schiacciatori e Colaci libero. In recupero Podrascanin, assente proprio con Verona per un problema fisico.

Di fronte una Trento che dovrebbe in inizialmente ricalcare quella della passata stagione. Lorenzetti, dopo i cambi operati nelle prime due giornate, dovrebbe partire con Giannelli e Vettori diagonale di posto due, Lisinac e Candellaro centrali, Kovacevic e Russell schiacciatori e Grebennikov libero. Cioè gli stessi sette dell’anno scorso.

Si preannuncia grande spettacolo in campo con tanti campioni di fama internazionale e con quattro medaglie d’oro dell’ultimo Europeo, i serbi Atanasijevic, Podrascanin, Lisinac e Kocavevic.

Si parte alle ore 18:00, i Block Devils in campo a lottare, i Sirmaniaci sugli spalti a spingere. Con l’obiettivo di un posto in finale.

PRECEDENTI

Trentadue i precedenti tra le due formazioni. Quattordici le vittorie della Sir Safety Conad Perugia, diciotto i successi dell’Itas Trentino. L’ultimo confronto diretto risale allo scorso 5 gennaio per il match di ritorno della Superlega 2018-2019 con vittoria casalinga di Trento 3-0 (25-23, 25-19, 35-33).

EX DELLA PARTITA

Quattro gli ex in campo domani pomeriggio. Due giocano in maglia Sir e sono Massimo Colaci a Trento dal 2010 al 2017 e Filippo Lanza a Trento dal 2004 al 2009 (giovanili) e dal 2011 al 2018. Due anche gli ex perugini in maglia Itas. Sono Nicola Daldello a Perugia dal 2011 al 2013 ed Aaron Russell a Perugia dal 2015 al 2018.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco-Atanasijevic, Russo-Ricci, Leon-Lanza, Colaci libero. All. Heynen.

ITAS TRENTINO: Giannelli-Vettori, Lisinac-Candellaro, Kovacevic-Russell, Grebennikov libero. All. Lorenzetti.

(Fonte: comunicato stampa)