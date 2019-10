La Sigel Marsala si prepara alla sfida contro Torino

Di Redazione

In casa Sigel si vuol dimenticare la debacle di Roma e ci si concentra sull’impegno infrasettimanale della 5^giornata di andata in programma giovedì 31 ottobre. Si entra così nel vivo di quel trittico di gare in otto giorni, se vogliamo, fondamentali per la classifica delle azzurre di Paolo Collavini. Lilibetane che, accompagnate da un clima di assoluta serenità, stanno rifinendo in sede la preparazione e nutrono fiducia per questo ed altri match futuri.

La sfidante di Bertaiola e compagne che dovrà scendere in Sicilia ha il nome di Barricalla Cus Torino. La compagine allenata dal nuovo tecnico Mauro Chiappafreddo, che proviene dalla sconfitta interna del PalaRuffini in quattro set per opera del Montecchio, è dopo quattro giornate in una posizione di centro-alta classifica nel raggruppamento “B”, avendo racimolato sei punti (tre in più rispetto a Marsala, ndr) con un bilancio in perfetta parità di due vittorie (entrambe per tre set a zero) e due sconfitte. La passata stagione le universitarie hanno chiuso la stagione regolare al terzo posto nel girone “B” dietro alle più quotate Perugia e Trentino, posizione che ha permesso loro l’accesso alla Pool Promozione per l’A1. Dopo un’estate burrascosa in cui è stata a rischio anche l’iscrizione al campionato, il Barricalla Cus Torino cercherà di sorprendere in questo torneo.

Quello delle cussine è un organico di buon livello e con valori tecnici ben distribuiti tra tutte le giocatrici, fattore che può rendere imprevedibile il gioco affidato alla regia di Rebecca Rimoldi, classe 1998 arrivata dal Varese, ma in passato alla Bartoccini Perugia nella stagione 2017/2018 di A2. Tra gli altri volti nuovi figurano le due 2000 Benedetta Cometti, centrale, dal Bedizzole di B1 e l’opposto Elena Bisio dal Talmassons di B1 (ora in A2). Ed ancora le schiacciatrici Silvia Lotti che ha trascorso l’annata scorsa tra Cutrofiano e Ravenna, Francesca Michieletto, classe 1997 dall’IPAG S.lle Ramonda Montecchio, il libero Caterina Fantini, 2001, negli ultimi quattro anni nel settore giovanile della Unet-e Work Busto Arsizio e infine l’altra palleggiatrice della squadra Arianna Severin, classe 2002, provenienza Fenera Chieri’76, avendo giocato nel campionato di B2 e Under 18. Da contraltare agli arrivi, ben cinque le riconferme. A partire dal capitano Daniela Gobbo di ruolo centrale, alla settima stagione con la maglia del Cus Torino; la ventiquattrenne italo-albanese Roneda Vokshi, opposto; Nicole Gamba, libero, classe 1998; Noura Mabilo, classe 1996, prodotto giovanile del Club Italia, poi esperienza in A1 con Igor Novara, in A2 con i sestetti di Hermaea Olbia e Volalto Caserta; l’altro p-4 Aurora Camperi, classe 1997, due anni fa ha esordito in seconda serie nazionale con la Lpm Bam Mondovì.

Da parte marsalese, alla ripresa degli allenamenti, la dirigenza anche questa settimana è voluta stare al fianco delle nostre giovani, fornendo il supporto morale del caso. A questa dimostrazione di affetto, l’entourage di coach Collavini e la squadra stanno rispondendo col lavoro, sviluppando giorno per giorno progressi nell’assemblaggio di squadra.

(Fonte: comunicato stampa)