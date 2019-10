Itas Trentino: Giannelli e compagni in palestra in attesa della Final Four di Supercoppa

Di Redazione

E’ ripresa nella giornata odierna l’attività alla BLM Group Arena dell’Itas Trentino. Dopo un lunedì di riposo, successivo al successo per 3-0 su Monza, i Campioni del Mondo hanno inaugurato il mini-periodo di allenamenti che porterà la formazione gialloblù alla Final Four di Del Monte® Supercoppa 2019, in programma l’1 e 2 novembre all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche.



In vista della semifinale da giocare venerdì sera (ore 18) con la Sir Safety Conad Perugia, Angelo Lorenzetti ha fatto svolgere una doppia sessione ai tredici giocatori a disposizione: pesi e tecnica con palla al mattino, lavoro di potenziamento fisico nel tardo pomeriggio. Nella giornata di mercoledì invece è prevista una sola seduta serale, divisa ancora una volta fra pesi e tecnica.



La partenza per le Marche avverrà nella prima mattinata di giovedì 31 ottobre, in modo da permettere alla squadra di allenarsi nell’impianto dove si svolgerà la manifestazione già nella stessa serata per la classica rifinitura della vigilia, fra le ore 19.30 e le 21.

