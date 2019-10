Del Monte Supercoppa all’Eurosuole Forum: tagliandi ancora disponibili, come acquistarli

Di Redazione

Continua a gonfie vele la prevendita per la ormai imminente Del Monte® Supercoppa 2019, in programma venerdì 1 e sabato 2 novembre all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche: un appuntamento con il grande volley che coinvolgerà Cucine Lube Civitanova, Sir Safety Conad Perugia, Itas Trentino e Leo Shoes Modena. Tre i match in programma nella due giorni: due Semifinali il venerdì (ore 15.30 e 18.00) e la Finale sabato (ore 18.00) che assegnerà il trofeo

Tagliandi per la Final Four ancora disponibili, non sono validi gli abbonamenti Lube Volley

Sono ancora disponibili i mini-abbonamenti per seguire tutte e tre le gare, nel sito dedicato lubevolley.vivaticket.it oltre che nei punti vendita Vivaticket in tutta Italia e al al botteghino dell’Eurosuole Forum di Civitanova, aperto tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.30 (venerdì anche mattina 10.00-12.30). Si ricorda e specifica inoltre che, trattandosi di evento della Lega Pallavolo Serie A, l’evento non è compreso nell’abbonamento alla stagione Lube Volley 2019-20: le tessere All-in non sono dunque valide per assistere alle gare.

(Fonte: comunicato stampa)