M&G Scuola Pallavolo: dalla serie A al minivolley. Al via la stagione 2019/2020

Di Redazione

Ogni nuovo inizio porta sempre con sé un sapore speciale, nuove sensazioni, nuove emozioni e nuove aspettative ma il piacere di ritrovarsi, quello resta immutato. E’ stato così anche domenica quando l’universo M&G si è riunito al gran completo per dare ufficialmente il via alla stagione 2019/2020. Grandi e piccoli fianco a fianco nella cornice perfetta del palas di Grottazzolina.

Un pomeriggio presenziato da una coppia d’eccezione, Paolo Rocchi e Stella Alfieri, e iniziato con il benvenuto a tutti gli allenatori, dirigenti e collaboratori M&G prima di lasciare spazio al saluto delle autorità: da Alberto Antognozzi e Roberto Mancini, sindaco ed assessore di Grottazzolina, a Michela Vita e Lorena Marzialetti, assessori del comune di Montegiorgio, fino a Vincenzo Garino, delegato provinciale del CONI Fermo, e Giuseppe Cupelli, consigliere FIPAV per il comitato territoriale Ascoli Piceno-Fermo.

Il via alla presentazione è scoccato con l’ingresso in campo di tutte le formazioni targate M&G: dall’intero settore giovanile alla prima e seconda divisione fino alle formazioni maschili di serie D, di Montegiorgio e Grottazzolina, ed alla Serie C di Monte Urano, new entry di questa stagione. Nel mezzo anche il saluto di Ludovica Orazi per il Macron Store di Civitanova Marche, sponsor tecnico 2019/20. E’ stata poi la volta della formazione di CSI, subito prima di lasciare spazio ai piccolissimi del micro e minivolley di Grottazzolina e Piane di Montegiorgio, omaggiati nel corso dell’evento con speciali gadget targati M&G.

A seguire, la presentazione delle stelle più luminose dell’universo montegiorgrottese: la serie C femminile di coach Claudio Bonini e la Videx di coach Massimiliano Ortenzi, che lo scorso 20 ottobre ha esordito con una vittoria nel neonato campionato di Serie A3. “La nostra missione è quella di portare al palas quanti più giovani atleti possibili ed appassionarli a questo sport facendo pallavolo sia di vertice che di base, senza lasciare indietro nessuno – ha dichiarato proprio Ortenzi, direttore tecnico M&G – permettendo ai più bravi di coltivare il sogno della serie A ed agli altri di costruirsi un ruolo importante nel mondo del volley in molti altri modi […] Stiamo diventando un vero punto di riferimento non solo a livello provinciale ma anche regionale”.

Una stagione che segnerà il cinquantesimo anniversario dalla nascita della pallavolo grottese: “La nostra è una storia che parte dal 1970 perciò riteniamo doveroso sottolineare l’impegno ed il merito di tutti coloro che hanno lavorato prima di noi per costruire ciò che abbiamo oggi – ha ricordato il vicepresidente Claudio Laconi – proprio in tal senso celebreremo nel 2020 questo simbolico traguardo con alcuni appuntamenti importanti sui quali stiamo già lavorando”.

“La pallavolo è il fiore all’occhiello della nostra città con risultati eccellenti dal punto di vista non solo sportivo ma anche sociale ed educativo – il commento del sindaco di Grottazzolina, Alberto Antognozzi – anche grazie alla collaborazione di una realtà come quella di Montegiorgio”.

Di riflesso l’intervento di Michela Vita, Assessore alla cultura del comune di Montegiorgio: “La M&G è una realtà ormai consolidata che incarna alla perfezione lo spirito di unione e di squadra tipici della pallavolo”.

Numeri importanti quelli sottolineati da Vincenzo Garino: “Se la provincia di Fermo è tra le prime in Italia per l’attività sportiva, il merito è soprattutto della M&G e della sua capacità di coinvolgere l’intero territorio in questo senso”.

A conclusione dell’evento un siparietto che ha visto protagonisti i giovanissimi atleti del micro e minivolley e i campioni della serie A con delle simpatiche prove di abilità che hanno fatto “sudare” Marchiani e compagni anche durante la sosta di campionato. Immancabile la benedizione di Rossano Romiti. A portare il saluto del presidente Manuela Ortenzi ci ha pensato proprio il direttore generale M&G, che da quest’anno sarà anche membro del consiglio di amministrazione della Lega Volley per la neonata serie A3: “E’ un grandissimo traguardo ma il merito è tutto dei dirigenti e della società che rappresento perché tutti insieme abbiamo contribuito ad un modo di fare pallavolo molto apprezzato. Speriamo che quella appena iniziata sia una stagione di alto livello, dalla base fino alla serie A – ha continuato Romiti – e che tutti i ragazzi che orbitano intorno a noi continuino a seguirci e ad accompagnarci insieme a tutti i nostri tifosi”.

Semaforo verde alla nuova stagione. Buon divertimento e buon campionato a tutti.

(Fonte: comunicato stampa)