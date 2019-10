L’emozione di Klemen Cebulj per l’esordio casalingo con l’Itas Trentino

Di Redazione

27 punti nelle prime due partite ufficiali con addosso la maglia (celebrativa) di Trentino Volley. L’impatto con la nuova realtà non poteva essere migliore per Klemen Cebulj; arrivato in estate da Milano, con cui aveva giocato gli ultimi Play Off Scudetto e le precedenti due stagioni, lo schiacciatore sloveno ha dimostrato di aver trovato subito il feeling giusto con i compagni e l’ambiente gialloblù, contribuendo in maniera importante al doppio 3-0 confezionato dall’Itas Trentino con Ravenna e Monza nelle prime giornate di regular season.



“Già domenica scorsa in Romagna avevo avvertito sensazioni molto forti nel giocare la prima partita con questa Società, ma la gara con Monza di fronte al pubblico della BLM Group Arena, che questa volta incitava me, è stata ancora più emozionante – ha ammesso Cebulj al microfono di Radio Dolomiti al termine del match –. Sono molto contento della scelta che ho fatto quest’estate sposando la causa di Trentino Volley. Con il Vero Volley la differenza l’ha fatta il fondamentale del servizio, in cui siamo riusciti ad offrire costantemente pressione, in particolar modo nelle zone del campo che ci eravamo ripromessi di cercare; abbiamo giocato molto bene”.



“Ci godiamo questa vittoria e la successiva giornata di riposo, poi da martedì inizieremo a pensare alla Supercoppa con l’obiettivo di arrivarci ancora migliorati nella condizione e nel gioco mostrato sin qui – ha concluso lo sloveno –. Dovremo avere la mente lucida e la determinazione giusta per provare a superare la semifinale”.



L’Itas Trentino ha infatti goduto oggi di un’intera giornata di riposo e tornerà ad allenarsi quindi martedì mattina per cominciare a preparare l’importante appuntamento del successivo fine settimana a Civitanova Marche. Venerdì 1 novembre alle ore 18 all’Eurosuole Forum sarà già tempo della semifinale della Del Monte Supercoppa 2019 da giocare contro la Sir Safety Conad Perugia.

(fonte: Comunicato stampa)