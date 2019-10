Grande partecipazione e tanto entusiasmo nella tredicesima edizione di 1,2,3, ….Volley

Di Redazione

E’ l’Istituto Comprensivo di Bellaria, il vincitore della 13^ edizione di 1,2,3, Volley.

In un palasport gremito di bambini, genitori e insegnanti, sabato scorso si è tenuto l’ultimo appuntamento di “1,2,3…. volley” con la tanto attesa finalissima tra gli istituti comprensivi di Bellaria e Igea Marina. Quest’anno, dopo tre anni di dominio igeano, è stata la volta dell’istituto di Bellaria che ha vinto l’edizione 2019. Il progetto “1,2,3….volley” che ricordiamo far parte del più ampio programma “scuola e volley”, è promosso dalla dalla Dinamo Pallavolo Bellaria e condiviso dagli Istituti Comprensivi del territorio per favorire, in modo semplice, dinamico e divertente, un corretto sviluppo psicomotorio, proponendo lo sport come motivazione per imparare, confrontarsi, divertirsi e fare amicizia e da ben tredici edizioni riscuote successo e partecipazione tra gli insegnanti e studenti.

Partecipazione ed entusiasmo che hanno animato anche l’appuntamento di sabato mattina dove gli oltre i 240 alunni si sono divertiti a mettere in pratica quanto appreso negli incontri settimanali coordinati da Daila Lombardi (allenatrice Dinamo) e nella finalissima dove il tifo e il coinvolgimento di tutti ragazzi è stato veramente incredibile e da far invidia a quello delle grandi occasioni . Attestati di partecipazione e gadget federativi sono stati consegnati ai vincitori e a tutti i bambini dal Presidente della Dinamo Pallavolo Bellaria, Riccardo Pozzi il quale ha rivolto anche un caloroso ringraziamento ai dirigenti scolastici e a tutti gli insegnanti per la disponibilità, condivisione e sostegno che da sempre mostrano al progetto.

Per dovere di cronaca…. Il gradino più alto del podio, lo hanno conquistato “I 5 Nani” dell’Istituto Comprensivo di Bellaria classe 1^B; secondo posto per “I tappi” – 1^A Igea, e terza posizione invece, per “Team Animali” – 1^B Igea e “King Squad” – 1^A Bellaria

(Fonte: comunicato stampa)