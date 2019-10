Trasferta amara per Monza sul campo della Bosca S. Bernardo

Di Redazione

Seconda sconfitta su altrettante uscite esterne per la Saugella Monza. Dopo lo stop rimediato a Villorba all’esordio, la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley si ferma anche a Cuneo nella terza giornata della Serie A1 femminile. A fare festa, al termine di quattro set di grande intensità, sono infatti le padrone di casa della Bosca San Bernardo, vincenti 3-1 davanti al pubblico di casa del Pala Ubi Banca grazie ad una bella prova corale e agli assoli di una scatenata Van Hecke (26 punti per lei con 3 ace). Seppur sorpresa dalle piemontesi nel primo set dopo un prologo equilibrato, la Saugella Monza è stata poi capace di entrare in campo con uno spirito completamente diverso nel secondo gioco, approcciato con grande determinazione ed un’ottima efficacia sia in attacco (Ortolani, Orthmann e Meijners a mettere giù palloni in attacco) che in difesa (generosa la prestazione di Parrocchiale per le rosablù).

Vinto il secondo set, però, le lombarde non sono più riuscite a confermarsi nel terzo e quarto set, parziali in cui le cuneesi hanno sprintato nelle fasi iniziali anche con Nizetich e Markovic, limitando i tentativi di rimonta monzesi guidati da Heyrman (16 punti per lei, con il 72% in attacco, e 2 muri), ben imbeccata da Skorupa, e regalandosi la seconda vittoria di fila dopo quella ottenuta la scorsa settimana in trasferta contro la Savino Del Bene Scandicci. Proprio le toscane saranno il prossimo avversario della squadra di Massimo Dagioni, giovedì prossimo, al Pala Allende di Cinisello Balsamo, nella quarta giornata di andata della stagione regolare.

LE DICHIARAZIONI POST PARTITA

Floortje Meijners (schiacciatrice Saugella Monza): “Sapevamo che era una partita insidiosa ma non ci aspettavamo un risultato così. Abbiamo perso tre punti importanti, è vero. Vanno però fatti i complimenti a Cuneo per come ha giocato tatticamente la gara. Noi dobbiamo migliorare tanto. Siamo ancora all’inizio del campionato ma questa sconfitta fa male. Oggi abbiamo perso tanti punti nel muro-difesa: per loro sembrava fosse molto facile mettere palla a terra. Ora testa a giovedì: ci aspetta una sfida importante in cui dovremo fare un’altra prestazione rispetto a stasera”.

LA CRONACA IN BREVE

PRIMO SET

Cuneo firma il break con Van Hecke e Nizetich (2-0), Saugella che pareggia i conti (2-2) ma nuovo allungo cuneese con l’errore di Meijners e la palla vincente di Zambelli, 4-2. Skorupa e Heyrman firmano il pari (4-4), poi fuga delle lombarde con Meijners ed Heyrman (anche un ace per lei), 7-5. Nizetich e Markovic accompagnano Cuneo all’aggancio prima e al sorpasso poi, 9-8, ma Ortolani e qualche errore delle padrone di casa agevola il pari monzese (12-12). L’equilibrio la fa da padrone fino al 14-14, poi invasione di Skorupa ed ace di Van Hecke, 16-14. Errore di Heyrman in battuta, Markovic a segno e time-out chiamato da Dagioni. Danesi a segno dal centro, poi errore di Frigo dopo l’invasione di Ortolani e Monza si avvicina (19-17). Pipe di Van Hecke, errore di Orthmann, fuga delle piemontesi 21-17 e time-out Dagioni. Van Hecke non sbaglia e le padrone di casa volano sul 23-19, chiudendo poi il primo gioco 25-21 nonostante una timida reazione lombarda con Ortolani e Orthmann.

SECONDO SET

Saugella Monza che parte forte con Meijners, Ortolani ed Heyrman (6-3), ma Cuneo che risponde con Markovic e Van Hecke acciuffando la parità (8-8). Tre lampi consecutivi di Danesi riportano Monza sul più tre, 11-8, e Pistola chiama time-out. Filotto di tre punti per Cuneo agevolato dall’ottimo turno al servizio di Candi (11-11) ed equilibrio fino al 13-13. Punto a punto fino al 15-15, momento in cui la Saugella piazza il break 17-15 con la giocata vincente di Meijners (ottimo turno al servizio di Orthmann) e l’errore di Van Hecke, costringendo Pistola a chiamare time-out. Fast di Heyrman dopo quella di Candi, poi Danesi a segno e Saugella che vola sul 20-16. Le monzesi gestiscono il vantaggio accumulato con un’ottima intensità al servizio e in attacco: Meijners e Danesi mettono in difficoltà la difesa delle padrone di casa, spingendo le loro alla conquista del gioco 25-19.

TERZO SET

Ancora break Cuneo, come nel primo set, con due lampi di Van Hecke (4-1). Meijners e Orthmann tentano di avvicinare la Saugella alla parità (5-3) ma Markovic e Nizetich non sbagliano (7-3) e Dagioni chiama time-out. Nizetich continua a spingere con precisione (10-5), Monza non cede e risale con Danesi, Ortolani e Orthmann, 13-11. Dopo il primo tempo di Candi e l’attacco vincente di Nizetich, ci sono due muri di Heyrman su Nizetich prima e Van Hecke poi (16-13). Nonostante i tentativi, Cuneo difende tanto e tiene a distanza Monza con Nizetich e l’ace di Van Hecke (18-13) e Dagioni chiama time-out. Alla ripresa del gioco Van Hecke difenda infallibile sia in attacco che al servizio, trascinando la Bosca San Bernado al 24-13. Heyrman e Mariana rimandano la conquista del gioco delle padrone di casa, che arriva con la battuta sbagliata di Heyrman, 25-15.

QUARTO SET

Nuova partenza sprint delle padrone di casa che, grazie agli errori delle monzesi volano sul 4-1. Ortolani, Meijners e Orthmann guidano però le loro al sorpasso, 6-5. Cuneo rientra forte con Nizetich (ace) e Markovic, 8-6. Heyrman riporta avanti Monza con due fast (11-10), ma una scatenata Van Hecke si prende sulle spalle le sue, portando Cuneo avanti 15-13. Dopo la giocata di Zambelli e quella di Markovic (17-14), Dagioni chiama time-out per dare una scossa alle sue ma non basta. Alla ripresa del gioco Rigdon ed un filotto di quattro punti coincide con la vittoria del set, 25-16 e della gara 3-1 per la Bosca San Bernardo Cuneo.

IL TABELLINO

Bosca San Bernardo Cuneo – Saugella Monza 3-1 (25-21, 19-25, 25-15, 25-16)

Bosca San Bernardo Cuneo: Markovic 8, Candi 9, Van Hecke 26, Nizetich 13, Zambelli 8, Cambi 4; Zannoni (L). Frigo, Rigdon. N.e. Agrifoglio, Baldi, Ungureanu. All. Pistola

Saugella Monza: Danesi 8, Ortolani 12, Orthmann 7, Heyrman 16, Skorupa 4, Meijners 6; Parrocchiale (L). Mariana 1, Squarcini, Di Iulio, Obossa 1, Bonvicini. All. Dagioni

(Fonte: comunicato stampa)