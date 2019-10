SuperLega: Lube corsara a Milano. Perugia si rialza

Di Redazione

Seconda giornata di campionato per la SuperLega Credem Banca. Apre le danze il match Piacenza-Modena dove i ragazzi di coach Giani si impongono in tre set. Risultato netto oggi anche per i Block Devils contro la Calzedonia Verona e per l’Itas Trentino contro il Vero Volley alla BLM Group Arena. Ci mette tre set pure la Cucine Lube Civitanova che rende amaro l’esordio all’Allianz Cloud per Milano. Convince Padova che difende le mura amiche da Vibo Valentia. Unica partita terminata in quattro set quella tra Sora e Ravenna, dove ad avere la meglio è stata la Consar.

RISULTATI

Sir Safety Conad Perugia-Calzedonia Verona 3-0 (25-16, 25-20, 25-18)

Itas Trentino-Vero Volley Monza 3-0 (25-20, 25-16, 25-21)

Allianz Milano-Cucine Lube Civitanova 0-3 (22-25, 15-25, 20-25)

Kioene Padova-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-0 (26-24, 25-23, 25-23)

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora-Consar Ravenna 1-3 (16-25, 27-29, 25-18, 17-25)

Gas Sales Piacenza-Leo Shoes Modena 0-3 (24-26, 21-25, 18-25) 26/10/2019 ore 18:00

Riposa: Top Volley Latina