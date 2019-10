L’Ipag Montecchio conquista in quattro set il match contro il Barricalla Cus Torino

Di Redazione

Il BARRICALLA CUS TORINO VOLLEY sconfitto 3-1 al PalaRuffini da SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO. Prossimo incontro giovedì 31 ottobre ore 20.30, in trasferta sul campo della Sigel Marsala.

LA CRONACA

Coach Chiappafreddo scende in campo con Rimoldi in palleggio, Vokshi opposto, al centro capitan Gobbo e Mabilo, schiacciatrici Michieletto e Lotti, Gamba libero. Risponde coach Beltrami con Scacchetti in regia, Carletti opposto, Battista e Trevisan attaccanti di posto quattro, Bovo e Bartolini al centro, Zardo libero.

Il primo parziale parte in equilibrio, si gioca su ogni pallone; primo time out per coach Chiappafreddo sul 12-15 a favore di Montecchio. Sul 12-16 doppio cambio nelle fila cussine: Bisio-Severin al posto di Rimoldi-Vokshi. Mani fuori di Bisio ed è 13-17. Nuovo punto per Bisio ed è 14-17. Errore per il Barricalla, 14-18. Punto per Montecchio 14-19, time out per coach Chiappafreddo. Errore per Montecchio ed ace di Mabilo ed è 16-19. Punto per Bisio ed 17-20, Chiappafreddo chiude il doppio cambio e rientrano in campo Vokshi-Rimoldi. Muro per l’Ipag, 16-21. Palletta vincente di Vokshi, 17-21. Muro vincente di Vokshi su Battista ed è 19-21. Punto di Michieletto, 20-22, dentro Cometti su capitan Goggo in battuta. Ace di Cometti ed è 21-22, time out per coach Beltrami. Punto di Battista ed è 21-23. Muro di Bovo, 21-24. Muro di Mabilo, 22-24. Punto di Michieletto, 23-24, time out per coach Beltrami. Punto di Carletti, 23-25 per Montecchio.

Secondo parziale nuovamente in equilibrio; sul 2-3 per l’Ipag dentro Camperi su Lotti. Sul 3-6 per le ospiti primo time out per i Barricalla. Al rientro in campo punto in fast per capitan Gobbo, 4-6. Muro di Camperi ed è 5-6. Errore Montecchio ed è parità, 6-6. Ace di Rimoldi, 7-6. Parallela vincente di Vokshi, 8-6, time out per coach Beltrami. Veloce di Gobbo, 9-6. Dopo un lungo scambio è un attacco a tutto braccio di Vokshi a conquistare il decimo punto per il Barricalla. Veloce di Gobbo ed è 11-6, time out per Montecchio. Altro punto di Vokshi, 12-6. Il 16-8 è a firma di Michieletto, con un mani fuori su Barbiero subentrata a Carletti. Il 18-11 è firmato da Rimoldi con un pallonetto tra tre e sei. Attacco vincente di Camperi ed è 20-12. Doppio ace di Mabilo, 22-12. Due punti consecutivi per Vokshi ed un errore di Montecchio chiudono il set 25-13.

Nel terzo parziale coach Chiappafreddo conferma Camperi al posto di Lotti. Sul 2-4 a favore delle ospiti dentro Cometti su Mabilo. Punto per Michieletto, 3-4. Attacco vincente di Vokshi ed è parità, 4-4. Sul 6-9 per le ospiti time out di coach Chiappafreddo. Sul 6-12 dentro Lotti su Camperi. È subito punto per Lotti, 7-12. Sul 7-16 time out per il Barricalla. Montecchio schiaccia sull’acceleratore ed è 13-22 per le ospiti. Le cussine provano a rifarsi sotto, un ace di Michieletto porta il punteggio sul16-22 ed è time out per coach Beltrami. Al rientro in campo è punto su fast per Montecchio, 16-24. Chiude il parziale l’Ipag 16-25.

È nuovamente equilibrio nel quarto set; 14 pari, poi 14-15 per Montecchio ed è time out per il Barricalla. Al rientro in campo è punto per l’Ipag, 14-16. Errore CUS ed è 14-17, time out per coach Chiappafreddo. Punto per Montecchio ed è 14-18. Parallela vincente di Vokshi, 15-18. Attacco vincente di Battista ed è 15-19. Punto di Vokshi, 16-20, dentro Cometti su Gobbo in servizio. Fast di Bovo ed è 16-21. Muro di Bovo, 16-22. Nuovo muro per Montecchio, 16-23. Punto di Vokshi, 17-23. Errore CUS, 17-24, dentro Severin-Bisio su Vokshi-Rimoldi. Chiude un muro di Montecchio, 17-25.

DICHIARAZIONI

Queste le parole di Daniela Gobbo per il Barricalla a fine match: “La squadra avversaria è una formazione giovane ma comunque molto forte; i passaggi a vuoto che abbiamo avuto hanno determinato l’incontro. È stato un match equilibrato, che potevamo giocarci fino alla fine, loro sono state più ciniche di noi”.

“Qui non era facile vincere – dichiara Alessandro Beltrami per Montecchio – Arrivavamo da una sconfitta e quindi sono contentissimo del risultato. Abbiamo avuto una buona reazione soprattutto nel quarto set”.

(Fonte: comunicato stampa)