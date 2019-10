Imoco Volley, chiusa la pratica Casalmaggiore in tre set

Di Redazione

Casalmaggiore lotta, ci prova ma è l’Imoco Volley Conegliano a vincere la gara per 3-0 al PalaVerde di Villorba. Le ragazze di coach Gaspari ora dovranno già pensare all’impegno casalingo contro la Zanetti Bergamo di giovedì 31 ottobre alle ore 20.30.



Primo set. Inizio dall’alto tasso tecnico e di ritmo sin da subito, Popovic mura il tentativo veneto e fa 3-4. Il primo ace della gara lo segna la palleggiatrice di casa Giulia Gennari, l’Imoco si porta sull’8-4 e coach Gaspari preferisce chiamare time out. Al ritorno in campo è Cuttino a mettere il pallone a terra e a fare 5-8, Carcaces poi ribadisce in diagonale. Carcaces è attenta, Sylla prova il tocco morbido ma la cubana c’è, 7-9. Bello il pallonetto di Bosetti che scavalca il muro dell’Imoco e sigla il 9-12, l’errore poi di De Kruijf manda le rosa in doppia cifra. Geerties ci prova ma il muro di Popovic è invalicabile, 11-12, il ritmo è altissimo. Antonijevic si tuffa e recupera, Spirito alza all’indietro e capitan Bosetti sigla il punto del 12 pari, grande azione. Altro bel muro di Popovic sul quale di infrange il tentativo di Gennari, 13 pari. Anche De Kruijf trova l’ace beffando la difesa rosa, ma la sua battuta seguente è lunga, 14-15. Coach Gaspari inserisce Scuka per Carcaces nel giro di ricezione, Bosetti viene murata e l’Imoco si porta sul 20-16, time out per la Vbc Èpiù Pomì. Al ritorno in campo è Stufi a trovare la traiettoria con la sua fast, 17-20. Il 22-17 per le padrone di casa è frutto di un ace di Paola Egonu, ma la battuta seguente è out, 18-22. Bella diagonale di “Rocket” Cuttino che fende il campo e sigla il 19-22, ed è ancora l’opposta americana a mettere a terra il pallone costringendo coach Santarelli al time out, 20-22. L’Imoco si porta sul set point ma un errore di Egonu annulla la prima palla set, l’opposta però si fa perdonare subito dopo e in pipe chiude 25-21. Top Scorer: De Kruijf e Egonu 6, Bosetti 4.

Secondo set. E’ Carcaces ad aprire il set, Sylla però pareggia, Casalmaggiore poi torna in vantaggio ma la battuta di Cuttino è a rete, 2-2. Il videocheck ribalta la decisione arbitrale sulla battuta di Egonu portanto la Vbc avanti ma la stessa Egonu in pipe ristabilisce le distanze. Bel mani out di Caterina Bosetti che sfrutta il piano di rimbalzo del muro e fa 4-3. Il videocheck è ancora favorevole a Casalmaggiore che così si porta in vantaggio, 8-7, ritmo serrato. De Kruijf ci prova ma Stufi è una saracinesca, 9-7. Altro punto di un’attentissima Federica Stufi, la Vbc Èpiù Pomì si porta sul 10-7 e coach Santarelli chiama time out. Conegliano però è dura a mollare, e lo si sa, spinge e trova il pareggio 10-10, coach Gaspari preferisce chiamare time out. Strana pipe a piedi pari di Bosetti ma è efficace, 11-10. Le padrone di casa continuano a spingere, le rosa provano ad arginare, Sylla però ferma Stufi e fa 15-12, time out Casalmaggiore. Al ritorno in campo è Capitan Bosetti e infilare la diagonale giusta, 13-15. Coach Gaspari inserisce Scuka e Camera per Cuttino e Antonijevic, la palleggiatrice piemontese alza subito a Popovic che non perdona, 15-19. Botezat trova la zona di conflitto con la sua battuta velenosa e fa 23-15, De Kruijf manda l’Imoco al set point. Popovic c’è e infila la difesa veneta, 16-24. E’ De Kruijf però a chiudere 25-16. Top Scorer: Egonu 8, Bosetti 5

Terzo set. Coach Gaspari parte con Scuka per Carcaces, Conegliano si porta sul 3-0 ma la battuta di Folie è a rete, 1-3. Cuttino in due riprese infila la traiettoria giusta, 2-3. Monster block di Scuka su De Kruijf che fa 4-4. Ace velenoso di Stufi che beffa Sylla e rimette tutto in parità 8-8, capitan Bosetti poi allunga. Giulia Gennari trova un altro ace e manda le sue sull’11-9, time out per Casalmaggiore. Bosetti passa tra le mani di Geerties e Folie e trova l’11-13, Scuka poi con la sua diagonale accorcia. Folie con due ace consecutivi costringe coach Gaspari al time out sul 16-12 Imoco. Videocheck ancora una volta favorevole alle rosa, la palla è in e Casalmaggiore fa 14-16. Scuka cerca di tenere le sue aggrappate al set, diagonale e 15-17. Il primo tempo di Stufi è sporco ma efficace, 16-18, Casalmaggiore è sempre lì. Il tentativo di Folie si infrange sul muro di Stufi, 17-20 e l’attacco seguente di Egonu è out, 18-20. Conegliano però ingrana la quinta e anche la sesta, muro di Folie e match point 24-18, l’errore di Bosetti chiude il set 25-18 e il match per 3-0.

IL TABELLINO

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – VBC ÈPIÙ POMÌ CASALMAGGIORE: 3-0 (25-21 / 25-16 / 25-18)

Imoco: De Kruijf 12, Geerties 4, Folie 8, Botezat 1, De Gennaro (L), Gennari 5, Hill, Sylla 7, Egonu 19. Non entrate: Sorokaite, Fersino (L), Ogbogu, Enweonwu, Wolosz. All. Santarelli-Simone

Vbc: Popovic 4, Stufi 7, Camera, Vukasovic, Spirito (L), Bosetti 11, Scuka 5, Carcaces 3, Antonijevic, Cuttino 6. Non entrate: Piccinini (L), Fiesoli, Maggipinto, Veglia. All. Gaspari-Bertocco.

