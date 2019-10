Dolce ritorno alla BLM Group Arena per l’Itas: 3-0 contro il Vero Volley

Di Redazione

Il ritorno alla BLM Group Arena per una partita ufficiale, sei mesi dopo l’ultima, è dolce per l’Itas Trentino che, dopo quelli collezionati a Ravenna, si è assicurata i tre punti in palio anche nel match casalingo valido per la seconda giornata di regular season SuperLega Credem Banca 2019/20.

A cedere il passo in questo caso è stato il Vero Volley Monza, travolto 3-0 dai Campioni del Mondo al termine di un match a senso unico in cui i padroni di casa hanno fatto registrare progressi nel gioco e nella condizione rispetto alla prestazione offerta una settimana prima in Romagna. In particolar modo nel primo e nel terzo set, quando la contesa si è giocata punto a punto, la squadra di Lorenzetti ha dato dimostrazione di avere già una buona tenuta mentale e di poter disporre di una varietà di soluzioni realizzative importanti. Con il miglior giocatore europeo del 2019 Kovacevic tenuto a riposo, sono stati infatti in questo caso Russell (all’esordio stagionale e subito mvp con 12 punti ed il 48% in attacco), Cebulj (11 col 54% a rete, due muri ed altrettanti ace) e Vettori (best scorer trentino proprio nella sua centesima partita grazie a tredici palloni vincenti, due block ed il 61% in attacco) a trascinare i compagni verso il rotondo risultato. A Monza non è bastato contrapporre un buon Kurek (13 punti col 53%) e un positivo Louati per provare a protrarre la contesa almeno sino al quarto set. Alla Final Four di Del Monte® Supercoppa Italiana 2019 del prossimo weekend l’Itas Trentino arriverà ancora a punteggio pieno in classifica e senza aver lasciato per strada neppure un set.

La cronaca del match. Per l’esordio casalingo, Angelo Lorenzetti tiene inizialmente a riposo Kovacevic (rientrato da Sofia sabato mattina) e schiera Giannelli in regia, Vettori opposto, Russell e Cebulj in banda, Lisinac e Candellaro al centro, Grebennikov libero. Fabio Soli, allenatore di Monza, si presenta alla BLM Group Arena senza Orduna (squalificato) e quindi col suo vice Calligaro al palleggio, Kurek opposto, Louati e Dzavoronok schiacciatori, Beretta e Yosifov al centro, Goi libero. L’avvio di primo set è equilibrato, nonostante i padroni di casa provino a creare subito la differenza forzando il servizio (6-4 ma poi subito 7-7). Monza sfrutta al massimo la vena di Kurek, che con attacchi in serie tiene i suoi aggrappati al punteggio (12-12) e poi opera il sorpasso per mano di Louati (13-14). Russell, con un muro su Dzavoronok e una ricostruita ribalta di nuovo la situazione (19-17), poi ci pensa lo stesso Vettori ad allargare il margine (20-17, 23-19); situazione che consente a Trento di andare senza troppi affanni al cambio di campo sull’1-0 (25-20).

L’Itas Trentino parte bene anche nel secondo parziale; in questo caso ad ispirare la fuga (6-2, 9-5) sono i servizi di Cebulj e gli attacchi del solito Russell. Il Vero Volley si innervosisce e perde lucidità, permettendo ai padroni di casa di volare sul +7 (12-5) anche per via di alcuni errori diretti degli attaccanti brianzoli. Ancora prima della seconda metà del set, Soli ha già esaurito i time out ed apportato alcuni cambi, che però non cambiano il senso della contesa – saldamente fra le mani dei gialloblù (16-7, 18-9, 21-12). Il 2-0 arriva già sul 25-16, senza nessuna reazione degli ospiti.

La contesa torna equilibrata nel terzo periodo, con il Vero Volley che riparte in fase di cambiopalla (4-4) e col muro di Kurek rimette il naso avanti (7-8, time out Lorenzetti). Il martello polacco passa con regolarità, ma Trento accetta la sfida e risponde colpo su colpo (12-12); nel momento in cui Cebulj lo ferma, i gialloblù scappano via (16-14). Gli ospiti hanno ancora energie per replicare sino in fondo (19-19), poi si rialzano sotto i colpi dello sloveno (23-20 e 25-21).

“E’ vero che a Monza mancava un grande palleggiatore ma nel primo set ho visto una bellissima pallavolo, fatta di percentuali di cambiopalla molto alte – ha dichiarato l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti al termine del match – . Nel secondo parziale invece la nostra battuta è riuscita ad incidere di più e siamo stati bravi a prendere subito in mano le operazioni del gioco. Nel terzo periodo invece abbiamo faticato in fase di contrattacco, come ci capitava nella scorsa stagione e questo è un aspetto su cui dovremo concentrare il nostro futuro lavoro. Al di là di tutto ciò, sono però felice dell’atteggiamento positivo della squadra in campo e del fatto che tutte le consegne pre partita siano state rispettate perfettamente”.

Il tabellino



Itas Trentino-Vero Volley Monza 3-0

(25-20, 25-16, 25-21)

ITAS TRENTINO: Vettori 13, Cebulj 11, Lisinac 9, Giannelli 3, Russell 12, Candellaro 5, Grebennikov (L); Codarin. Michieletto, Daldello, De Angelis, Djuric, Sosa Sierra. All. Angelo Lorenzetti.

VERO VOLLEY: Beretta 5, Calligaro 1, Louati 14, Yosifov 5, Kurek 13, Dzavoronok 2, Goi (L); Galassi 1, Sedlacek 2, Giani. N.e. Federici, Capelli. All. Fabio Soli.

ARBITRI: Rapisarda di Udine e Giardini di Verona.

(Fonte: comunicato stampa)