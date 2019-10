Arrivano i primi tre punti di stagione per la Kioene Padova: fermata Vibo in 3 set

Di Redazione

Al suo esordio alla Kioene Arena la Kioene Padova mette in cassaforte i primi tre punti della stagione superando per 3-0 Vibo Valentia. Nonostante un grande equilibrio tra le due squadre, sono stati gli errori a fare la differenza. Troppi quelli dei calabresi, sia al servizio che in attacco. I bianconeri hanno sfruttato l’ottima giornata di Danani (eletto MVP del match oltre ad aver ricevuto il premio come miglior ricevitore del 2018/19), così come ha sfruttato i colpi decisivi di Barnes, Hernandez e Polo. La Tonno Callipo ha brillato Chinenyeze al centro, mentre Aboubacar è andato a corrente alternata.



LA CRONACA. Buon avvio dei padroni di casa, che con Hernandez e Randazzo spingono forte fino al 12-8 con il time out chiamato da coach Cichello. Col passare dei minuti cresce bene Aboubacar ed è il suo ace a ribaltare la situazione sul 14-15. Proprio sul finale di set, l’attacco vincente di Barnes e il primo tempo errato di Mengozzi regalano il 26-24 a Padova. Nel secondo parziale la Kioene accelera subito con Polo (4-1), ma un ottimo Carle e il doppio muro di Mengozzi su Hernandez ribaltano la situazione (15-17). E’ una lotta punto a punto che si conclude 25-23 dopo il colpo out di Carle e il muro vincente di Polo su Aboubacar. Il terzo set è ancora molto equilibrato e nel corso dello stesso Hirsch s’infortuna alla caviglia destra a ricaduta da muro: fortunatamente niente di grave per lui. Dopo un continuo rimpallo di vantaggi il finale è tutto bianconero: un errore al servizio e il colpo vincente di Hernandez chiudono set e match (25-23)



Valerio Baldovin (coach Kioene Padova): «Oggi era una sfida molto delicata e siamo stati bravi a chiudere i primi due set che sono stati davvero molto equilibrati. Rispetto alla sfida di Modena abbiamo attaccato e ricevuto meglio ma ancora una volta è stato l’atteggiamento dei ragazzi in campo a fare la differenza».

Juan Manuel Cichello (coach Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia):

Kioene Padova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-0

(26-24, 25-23, 25-23)

Kioene Padova: Polo 8, Volpato 4, Travica 2, Randazzo 8, Hernandez 12, Barnes 11, Danani (L); Cottarelli, Ishikawa. Non entrati: Merlo, Fusaro, Canella, Casaro, Bassanello (L). Coach: Valerio Baldovin.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Mengozzi 5, Aboubacar 12, Ngapeth 6, Carle 9, Chinenyeze 9, Baranowicz, Rizzo (L); Marsili, Sardanelli, Defalco 5, Hirsch 1. Non entrati: Vitelli, Pierotti (L). Coach: Juan Manuel Cichello.

Arbitri: Boris-Gnani.

(Fonte: comunicato stampa)