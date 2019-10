Voglia di riscatto: la Savino Del Bene Scandicci vuole riprendersi i suoi punti a Bergamo

Di Redazione

Dopo la sconfitta contro la Bosca San Bernardo Cuneo, la Savino Del Bene Scandicci vuole riscattarsi e la prima occasione per farlo è la sfida di domani alle 18.00 al PalaAgnelli di Bergamo. Proprio lì, dove Scandicci si fermò sotto i colpi della squadra dell’allora tecnico Bertini, Coach Marco Mencarelli dovrà ripartire.

Settimana lunga di allenamento per la squadra toscana, prima di un trittico di partite fondamentali che culminerà con la sfida contro l’Igor Volley Novara di domenica 3 Novembre al PalaRialdoli.

Tante le ex del match sia da una parte che dall’altra. Veste la maglia di Scandicci una bandiera dell’allora Foppapedretti Bergamo ovvero Enrica Merlo che è rimasta in lombardia dal 2007 al 2015, al suo posto arrivò una sua attuale compagna di squadra ovvero Paola Cardullo che rimase a Bergamo fino al 2018. Due stagioni alla Foppa anche per Lucia Bosetti (2009-2011) ed una per Ofelia Malinov (2017-18). Ha giocato l’ultima stagione a Bergamo la palleggiatrice Giulia Carraro. Nella squadra lombarda è capitana Sara Loda, ex Scandicci, proprio come l’americana Annie Mitchem.

Quello del PalaAgnelli sarà il tredicesimo incontro fra le due formazioni, quattro le vittorie toscane mentre otto quelle di Bergamo. Nell’ultima stagione, in Lombardia è finita 3-0 per le locali.

Queste le parole di Marco Mencarelli prima della partita: “Mi aspetto che la Zanetti Bergamo parta subito forte, anche perché giocano in casa. Come ho detto alla squadra dopo la partita con Cuneo dobbiamo abituarci all’idea che il 99% delle squadre che incontreremo giocheranno contro di noi col sangue negli occhi. Dalle ragazze, mi aspetto che riescano a portare in campo la crescita continua che ho visto sia la scorsa settimana che, soprattutto in questa. La crescita, sia nel gioco che nell’atteggiamento, mi lascia presagire che ci sia voglia di rivalsa. Ed è questa crescita graduale, che vedo già da due/tre settimane, ciò che mi interessa”.

La Zanetti Bergamo potrebbe schierare Mirkovic-Smarzek sull’asse palleggiatore-opposto, Melandri-Olivotto come centrali con Samara e Mitchem in banda e Sirressi come libero.

(Fonte: comunicato stampa)