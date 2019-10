Serie A3 maschile: prossimo turno e classifica

Di Redazione

La Serie A3 Credem Banca ha subito catturato l’entusiasmo degli appassionati. Nel giorno del suo esordio si sono viste giocate spettacolari e belle cornici di pubblico.

Girone Bianco

Quattro squadre al comando dopo il primo turno: Trento, Porto Viro, Bolzano e Motta di Livenza. Nella 2a di andata l’Invent San Donà di Piave ospita la Tipiesse Cisano Bergamasco alle 18.00. A seguire riflettori puntati sugli anticipi delle 20.30: la HRK Motta Di Livenza riceve la visita della Mosca Bruno Bolzano e l’Unitrento gioca in casa con la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo. Domani alle 18.00 debutto interno per la Gamma Chimica Brugherio opposta alla Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro. Marche in fermento per Gibam Fano – ViViBanca Torino e GoldenPlast Civitanova – Tinet Gori Wines Prata di Pordenone.

Girone Blu

A braccetto con 3 punti Grottazzolina, Roma, Ottaviano, Alessano e Tuscania. Secondo turno al via oggi alle 18.00 con l’anticipo Golem Palmi – Roma Volley Club. Domani, sempre alle 18.00, in campo gli altri team a eccezione della Videx Grottazzolina, che riposa. L’Aurispa Alessano ospita l’Avimecc Modica, la Maury’s Com Cavi Tuscania accoglie la BCC Leverano, debutto stagionale per la Menghi Macerata nella tana della GIS Ottaviano, la Gestioni&Soluzioni Sabaudia apre le porte del palazzetto alla goEnergy Corigliano-Rossano.

2a giornata di andata Serie A3 Credem Banca Girone Bianco



Sabato 26 ottobre 2019, ore 18.00

Invent San Donà di Piave – Tipiesse Cisano Bergamasco Diretta streaming Legavolley.tv

(Serafin-Sabia)

Addetto al Video Check: Pitzalis Segnapunti: Campigotto



Sabato 26 ottobre 2019, ore 20.30

HRK Motta di Livenza – Mosca Bruno Bolzano Diretta streaming Legavolley.tv

(Scotti-Somansino)

Addetto al Video Check: Cristoforetti. Segnapunti: Pernpruner

UniTrento – BAM Acqua S.Bernardo Cuneo Diretta streaming Legavolley.tv

(Sessolo-Traversa)

Addetto al Video Check: Spiazzi Segnapunti: Dalle Vedove



Domenica 27 ottobre 2019, ore 18.00

Gamma Chimica Brugherio – Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro Diretta streaming Legavolley.tv

(Pozzi-Pristerà)

Addetto al Video Check: Salvemini Segnapunti: Zuccotti

Gibam Fano – ViViBanca Torino Diretta streaming Legavolley.tv

(Toni-Merli)

Addetto al Video Check: Ercolani Segnapunti: Rispoli

GoldenPlast Civitanova – Tinet Gori Wines Prata di Pordenone Diretta streaming Legavolley.tv

(Dell’Orso-Zingaro)

Addetto al Video Check: Petterini Segnapunti: Santinelli

Classifica Girone Bianco

UniTrento 3

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro 3

Mosca Bruno Bolzano 3

HRK Motta di Livenza 3

Invent San Donà di Piave 2

Tipiesse Cisano Bergamasco 2

Gibam Fano 1

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 1

ViViBanca Torino 0

Gamma Chimica Brugherio 0

GoldenPlast Civitanova 0

Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 0

2a giornata di andata Serie A3 Credem Banca – Girone Blu



Sabato 26 ottobre 2019, ore 18.00

Golem Palmi – Roma Volley Club Diretta streaming Legavolley.tv

(Giorgianni-Cavalieri)

Addetto al Video Check: Richichi Segnapunti: Moscato



Domenica 27 ottobre 2019, ore 18.00

Aurispa Alessano – Avimecc Modica Diretta streaming Legavolley.tv

(Colucci M.-Morgillo)

Addetto al Video Check: Scarnera Segnapunti: Adamo

Maury’s Com Cavi Tuscania – BCC Leverano Diretta streaming Legavolley.tv

(Feriozzi-Brancati)

Addetto al Video Check: Gurgone Segnapunti: Fanelli

GIS Ottaviano – Menghi Macerata Diretta streaming Legavolley.tv

(Gasparro-Vecchione)

Addetto al Video Check: Tartaglione Segnapunti: Cocchiaro

Gestioni&Soluzioni Sabaudia – goEnergy Corigliano-Rossano Diretta streaming Legavolley.tv

(Noce-Talento)

Addetto al Video Check: Paris Segnapunti: Falzi

Turno di riposo: Videx Grottazzolina

Classifica Girone Blu

Videx Grottazzolina 3

Roma Volley Club 3

GIS Ottaviano 3

Aurispa Alessano 3

Maury’s Com Cavi Tuscania 3

Menghi Macerata 0

Avimecc Modica 0

goEnergy Corigliano-Rossano 0

BCC Leverano 0

Gestioni&Soluzioni Sabaudia 0

Golem Palmi 0

Una partita in meno: Menghi Macerata

(Fonte: comunicato stampa)