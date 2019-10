La Serie A2 si appresta a vivere la 2a giornata di andata, si inizia alle 17 con Mater – Cantù

Di Redazione

I 12 team in lizza sono pronti a scendere in campo domenica 27 ottobre e i match saranno visibili gratuitamente in live streaming su www.legavolley.tv.

Si inizia con l’anticipo delle 17.00 tra Mater e Pool Libertas. Alle 18.00 gli altri match. Attualmente Santa Croce, Reggio Emilia, Ortona e Bergamo sono in testa a braccetto con 3 punti.

Nell’anticipo delle 17.00 si sfidano due team a 0 punti. La Materdominivolley.it Castellana Grotte affronta per l’undicesima volta la Pool Libertas Cantù. Il bilancio sorride al team lombardo che ha avuto la meglio in 7 occasioni espugnando 2 volte il PalaGrotte. Nel primo turno la Mater è caduta a Santa Croce, Cantù è inciampata al PalaParini con Reggio. Tra i beniamini di casa Patriarca è a 4 attacchi punto dai 1500, Cazzaniga a 10 punti dai 6700, Fiore a 10 punti dai 7000. Tra i rivali Monguzzi è a meno 2 dai 1400 punti.



La Synergy Mondovì vuole cancellare il passo falso a Ortona e intende farlo contro una delle sue vittime predilette, la Kemas Lamipel Santa Croce, sempre sconfitta nei 4 precedenti incroci. I toscani, invece, hanno iniziato il torneo col botto e vogliono spezzare il tabù. Tra i monregalesi partita n. 100 di Pochini in Regular Season. Il “lupo” Colli è a 2 punti dai 500 in Regular Season.



Spareggio tra le veterane Conad Reggio Emilia e Sieco Service Ortona, entrambe a quota 3. Anche i precedenti sono in equilibrio (5-5). Tre gli ex, Dolfo da una parte, Sesto e Bertoli dall’altra. Tanti i possibili record: tra i reggiani Ippolito è a 1 ace dai 200 e a 12 punti dai 2500, Dolfo a 2 attacchi vincenti dai 1500 in Regular Season. Tra gli ospiti Simoni è alla gara n. 200, Ottaviani a 6 attacchi punto dai 1000, Marks a 2 attacchi punto dai 500 in Regular Season.



Reduce dalla rimonta sfiorata al PalaGrotte, ma rientrata dalla Puglia con 1 punto, la Sarca Italia Chef Centrale Brescia ospita la Emma Villas Aubay Siena, squadra che ha vinto 4 dei 5 precedenti. L’unico successo dei tucani risale al 2015. In campo c’è anche un ex, Milan, lo scorso anno nel roster bresciano. Tra i lombardi Bisi è a 21 punti dai 2000, Galliani a 13 punti dai 1500 in Regular Season.

Match inedito, per l’occasione a Santa Croce, tra la Peimar Calci e l’Olimpia Bergamo. Il team toscano ha dimostrato nel derby esterno con Siena di trovarsi a proprio agio nella categoria, ma dopo l’inizio di carattere ha subito una rimonta al tie break. Al contrario gli orobici, finalisti della scorsa stagione in Coppa e Campionato, domenica hanno recuperato dallo 0-1 in casa con Lagonegro mettendo in cascina la posta piena.



Voglia di riscatto per la Geovertical Geosat Lagonegro alla prima sfilata in casa dopo il passo falso al PalaAgnelli. In terra lucana approda la BCC Castellana Grotte, che ha vinto i 2 precedenti faccia a faccia e vanta tra le proprie fila gli ex del match Cubito e Del Vecchio. I pugliesi sono a 2 punti grazie al rocambolesco 3-2 su Brescia.

Tra i padroni di casa Robbiati è a due block dai 500, tra gli ospiti De Togni è a 3 muri dai 500, Moreira a 6 punti dai 1000, Morelli a 34 punti dai 2500 in Regular Season.

2a giornata di andata Serie A2 Credem Banca

Domenica 27 ottobre 2019, ore 17.00

Materdominivolley.it Castellana Grotte – Pool Libertas Cantù Diretta streaming Legavolley.tv

(Turtù-Mattei)

Addetto al Video Check: Simone Segnapunti: Corte

Domenica 27 ottobre 2019, ore 18.00

Synergy Mondovì – Kemas Lamipel Santa Croce Diretta streaming Legavolley.tv

(Bassan-Prati)

Addetto al Video Check: Difrancesco Segnapunti: Loria

Conad Reggio Emilia – Sieco Service Ortona Diretta streaming Legavolley.tv

(Oranelli-Rolla)

Addetto al Video Check: Biasin Segnapunti: Rossi

Sarca Italia Chef Centrale Brescia – Emma Villas Aubay Siena Diretta streaming Legavolley.tv

(Di Bari-De Simeis)

Addetto al Video Check: Ferrari Segnapunti: Mariosa

Peimar Calci – Olimpia Bergamo Diretta streaming Legavolley.tv

(Caretti-Verrascina)

Addetto al Video Check: Panaiia Segnapunti: Vannini

Geovertical Geosat Lagonegro – BCC Castellana Grotte Diretta streaming Legavolley.tv

(Palumbo-De Sensi)

Addetto al Video Check: Picerno Segnapunti: Villano

Classifica

Kemas Lamipel Santa Croce 3, Conad Reggio Emilia 3, Sieco Service Ortona 3, Olimpia Bergamo 3, Emma Villas Aubay Siena 2, BCC Castellana Grotte 2, Sarca Italia Chef Centrale Brescia 1, Peimar Calci 1, Geovertical Geosat Lagonegro 0, Synergy Mondovì 0, Pool Libertas Cantù 0, Materdominivolley.it Castellana Grotte 0

