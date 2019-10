L’UniTrento Volley è pronta per vivere la prima in casa della stagione

Di Redazione

Sabato 26 ottobre alle 20.30 presso la palestra di Sanbapolis di Trento la giovane formazione di Trentino Volley affronterà il Bam Acqua San Bernardo Cuneo per la seconda giornata del girone bianco del campionato di Serie A3 Credem Banca.

Messi nel cassetto i tre punti ottenuti in casa del Tinet Gori Wines, l’Under 21 allenata da Francesco Conci si presenterà ai suoi tifosi e al cospetto di un avversario che l’anno scorso ha ottenuto la nona posizione in Serie A2 ed è stata eliminata agli ottavi di finale dei Play Off da Santa Croce.

Un nuovo esame, dopo quello superato a pieni voti sabato scorso, contro un’altra squadra abituata a stare a certi livelli.

Come già accaduto il 19 ottobre, i giocatori della rosa trentina saranno tutti a disposizione di coach Francesco Conci, che avrà quindi un ampio ventaglio di scelte o di variazioni, anche in corso d’opera.



“Arriviamo a questo incontro sullo slancio positivo della prima partita – spiega il tecnico trentino – ; oltretutto questa sarà la prima uscita davanti al nostro pubblico e c’è tanta attesa, curiosità, entusiasmo. Speriamo di avere un gran bel seguito e di vedere tanti appassionati sugli spalti di Sanbapolis.

Allo stesso tempo, però, sappiamo bene di non aver ancora fatto nulla e di avere un lungo percorso davanti a noi. Abbiamo lavorato proficuamente e sappiamo di dover affrontare una battaglia contro un’altra squadra piuttosto esperta e proveniente dalla Serie A2.

Dovremo prestare molta attenzione, perché i nostri avversari avranno una grande voglia di riscatto visto che hanno perso contro San Donà di Piave al tie break dopo essere stati in vantaggio per 2-0.

Da parte nostra non dobbiamo peccare di presunzione dopo il successo sul Volley Prata; sabato scorso si è visto che sono molti i ragazzi che possono dare un contributo importante, pur non facendo parte dello starting six e ci saranno diversi ingressi nel corso della partita”.



Il 3-0 ottenuto in casa del Tinet Gori Wines Prata di Pordenone ha acceso l’entusiasmo tra i giovani pallavolisti di Trentino Volley e nel frattempo Alessandro Michieletto ha pure esordito con in SuperLega nell’impegno esterno vittorioso dell’Itas Trentino sul campo della Consar Ravenna.

Per quanto riguarda gli avversari, Cuneo è composta da giocatori con grande esperienza; il terminale offensivo è l’opposto tedesco di 210 cm classe 1990 Marving Prolingheuer, mentre il veterano della squadra è Cristian Casoli, classe 1975, con un lungo passato in Serie A1 nelle fila di Modena, Cuneo e Treviso.

Di categoria è anche il palleggiatore Emiliano Cortellazzi, classe 1985 e veterano della Serie A2. L’allenatore è una vecchia conoscenza dell’ambiente gialloblù: Roberto Serniotti, già Assistant Coach di Trentino Volley fra il 2010 e 2013 ed anche primo allenatore nella stagione 2013/14 in cui arrivò anche la vittoria della Supercoppa.



Si giocherà alla palestra Sanbapolis in via della Malpensada 88, dove questa stagione l’UniTrento disputerà le sue partite casalinghe, con ingresso gratuito. Arbitreranno l’incontro Maurina Sessolo di Conegliano Veneto e Nicola Traversa di Padova.

Il match sarà trasmesso in live streaming sul canale della federazione collegandosi al sito www.legavolley.tv.



Sabato mattina una rappresentanza dell’UniTrento Volley parteciperà alla Festa di Laurea dei 520 neodottori dell’Università di Trento che si terrà in Piazza Duomo; il progetto e la squadra verranno presentati a tutti gli studenti dell’Ateneo.

(Fonte: comunicato stampa)