La Saugella Monza sfida Cuneo in Piemonte

Seconda trasferta dell’annata sportiva 2019-2020 per la Saugella Monza di Massimo Dagioni.

Dopodomani, domenica 27 ottobre, alle ore 17.00 (diretta PMG Sport e Repubblica.it), la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley sarà infatti impegnata al Pala Ubi Banca di Cuneo, contro le padrone di casa della Bosca San Bernardo Cuneo, per la terza giornata di andata della Serie A1 femminile.

Reduce dall’importante successo firmato davanti al pubblico amico dell’Allianz Cloud di Milano contro Bergamo, in rimonta per 3-1, Ortolani e compagne vogliono dare contuinuità al momento positivo e avvicinarsi sempre di più alla vetta della classifica.

Di fronte a lei la Saugella Monza troverà una Cuneo motivata, vittoriosa nell’ultima uscita in Toscana sull’ostico campo di Scandicci in quattro set, dopo lo stop all’esordio rimediato contro Novara in casa.

Dando uno sguardo ai numeri dopo due giornate la Saugella Monza è in crescita. 119 sono i punti totalizzati finora (ottavo posto in classifica, prima Brescia con 195), 4 gli ace (quattordicesimo posto, prima Brescia con 24) e 21 i muri (settimo posto, prima Scandicci con 34).

A livello individuale la migliore realizzatrice della Saugella è Serena Ortolani (35 punti, decimo posto, prima Mingardi di Brescia con 76), anche super a muro (8 personali, quinta in classifica, prima Chirichella di Novara con 13), mentre la top ace è Mariana (3 battute vincenti, ottavo posto, prima Rivero di Brescia con 8).

IL ROSTER COMPLETO – SAUGELLA MONZA

Palleggiatrici SKORUPA, DI IULIO

Centrali SQUARCINI, HEYRMAN, DANESI

Schiacciatrici ORTOLANI, MARIANA, BEGIC, ORTHMANN, MEIJNERS, OBOSSA

Liberi PARROCCHIALE, BONVICINI

Allenatore DAGIONI

IL ROSTER COMPLETO – BOSCA SAN BERNARDO CUNEO

Palleggiatrici CAMBI, AGRIFOGLIO

Centrali FRIGO, CANDI, ZAMBELLI

Schiacciatrici NIZETICH, MARKOVIC, VAN HECKE, BALDI, RIGDON, UNGUREANU

Liberi ZANNONI

Allenatore PISTOLA

PRECEDENTI

2, tutti in Serie A1 (2 successi Monza, 0 successi Cuneo)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Saugella Monza – Bosca San Bernardo Cuneo 3-2 (6a giornata di ritorno Samsung Volley Cup A1 femminile 2018/19) – 10 febbraio 2019 – Candy Arena di Monza.

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Nessuna giocatrice ha vestito la maglia avversaria

PER CUNEO

Sonia Candi, a Monza dal 2015 al 2018



LE DICHIARAZIONI PRE GARA

Massimo Dagioni (allenatore Saugella Monza): “Quella di Cuneo sarà sicuramente una trasferta complicata, visto che sta vivendo un ottimo momento. Noi ripartiamo da una vittoria, arrivata al termine di una prestazione buona sia dal punto di vista del gioco che del risultato. Affronteremo le piemontesi con l’intenzione di esprimere il nostro gioco ed il nostro ritmo.

Ancora per i noti contrattempi non riusciamo ad allenarci al massimo con i posti quattro, anche se stiamo gradualmente trovando un assetto. Ripartiamo dalla vittoria dello scorso weekend per fare ulteriori passi avanti domenica ed aumentare la consapevolezza nei nostri mezzi. Questa è una squadra quasi totalmente nuova, di grande qualità, che sta costruendo il suo equilibrio e il suo assetto. I margini di crescita sono molto ampi e con il lavoro sicuramente miglioreremo tanto”.

VOLLEY CUP SERIE A1 FEMMINILE 2019-2020

3a giornata di andata

Sabato 26 ottobre, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)

Il Bisonte Firenze – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Ore 20.30 (diretta PMG Sport)

Lardini Filottrano – Igor Gorgonzola Novara

Domenica 27 ottobre, ore 17.00 (diretta PMG Sport)

Bosca San Bernardo Cuneo – SAUGELLA MONZA

Unet E-Work Busto Arsizio – Banca Valsabbina Brescia

Imoco Volley Conegliano – è più Pomì Casalmaggiore

Reale Mutua Fenera Chieri – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

Zanetti Bergamo – Savino del Bene Scandicci

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano* 9; Igor Gorgonzola Novara* 6; Il Bisonte Firenze* 6; Banca Valsabbina Millenium Brescia* 5; Unet E-Work Busto Arsizio 4; èpiù Pomì Casalmaggiore 4; Zanetti Bergamo 3; Bosca S.Bernardo Cuneo 3; SAUGELLA MONZA 3; Reale Mutua Fenera Chieri 3; Savino Del Bene Scandicci 2; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 0; Bartoccini Fortinfissi Perugia 0; Lardini Filottrano 0.

una partita in più

