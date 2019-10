Con il nuovo tecnico Emiliano Giandomenico in panchina, Olbia cerca un’inversione di rotta contro Sassuolo

Di Redazione

Hermaea, ora devi reagire!



Vuole invertire la rotta la Geovillage Hermaea Olbia, che torna tra le mura amiche del PalAltoGusto per affrontare le Green Warriors Sassuolo nel quarto turno della Serie A2.

La settimana non è stata certo delle più serene in casa biancoblù: a margine della dura sconfitta di Martignacco il tecnico Michelangelo Anile ha rassegnato le dimissioni, ed è stato sostituito con il 44enne romano Emiliano Giandomenico, sbarcato a Olbia nella serata di giovedì.

Il nuovo coach dovrà preparare la gara in tempi record, ma è evidente che per ottenere i primi punti della stagione si farà leva soprattutto sull’emotività: “Mi aspetto una reazione d’orgoglio – taglia corto il presidente Gianni Sarti – vorrei vedere una squadra determinata a cancellare le tre sconfitte con cui è iniziata questa stagione”.

Giandomenico porterà in dote i suoi cinque anni di esperienza nel campionato di Serie A2: “Non ha certo la bacchetta magica – sottolinea il numero uno dell’Hermaea – i problemi non scompariranno immediatamente. Mi auguro però che possa dare quello scossone di cui la squadra necessità per uscire da questa situazione”.

La partenza a handicap ha costretto la compagine olbiese a rivedere i propositi di inizio stagione: “Ci sarebbe piaciuto lottare per l’accesso alla poule promozione – evidenzia con rammarico – ma a questo punto gli obiettivi andranno ridimensionati. Giocheremo per ottenere la salvezza il prima possibile”.

Domenica pomeriggio al PalAltoGusto arriverà la Volley Academy Sassuolo, e la speranza è ovviamente di ritrovare quel successo che manca, ormai, da quasi un anno: “Affrontiamo una squadra a mio giudizio superiore a Martignacco, che domenica scorsa ci ha battuto in tre set – conclude – questo la dice lunga sulle difficoltà che potremmo incontrare. Mi auguro, come detto, che la squadra mostri carattere”.

Reduce da una stagione positiva, culminata con la conquista della Coppa Italia, Sassuolo ha già conquistato 2 vittorie, entrambe al tie break, contro formazioni già affrontate dall’Hermaea (Club Italia e Soverato).

La squadra allenata da Enrico Barbolini è formata in buona parte da giocatrici particolarmente giovani. Spiccano, per talento e potenza, l’opposto Malual e la schiacciatrice croata Lea Cvetnic, ex Caserta e Volley Group Roma.

Nell’ultimo precedente tra le due squadre, lo scorso 17 marzo, Sassuolo ebbe la meglio al tie break dopo esser stato sotto di due set (25-21, 25-21, 13-25, 14-25, 12-15).

Fischio d’inizio domenica 27 ottobre alle 17 al PalAltoGusto del Geovillage di Olbia.

Gli arbitri designati sono Stefano Nava e Michele Marconi. L’Hermaea Olbia, avvalendosi della collaborazione del media partner Directa Sport, permetterà la visione della gara in diretta streaming sulla pagina Facebook Directa Sport Live Tv a beneficio di tutti i tifosi residenti fuori dalla Sardegna. Nell’Isola, invece, la partita sarà visibile soltanto in replica a partire dalla serata di lunedì.

(Fonte: comunicato stampa)