Champions League, ecco i gironi: Trento con la Lube, niente derby nel femminile

Di Redazione

Sono stati sorteggiati a Sofia, nel corso dell’European Volleyball Gala, i gironi della CEV Champions League 2019-2020. Sarà ancora derby italiano nel torneo maschile: la Cucine Lube Civitanova, campione in carica e inserita in prima fascia, affronterà infatti la Trentino Itas. Le tre squadre femminili che rappresentano l’Italia sono invece state inserite in tre gironi differenti. Madrina d’eccezione del sorteggio è stata Francesca Piccinini.

L’Igor Gorgonzola Novara, campione uscente, ha pescato nell’urna un girone tutto sommato abbordabile con le campionesse polacche del LKS Commercecon Lodz, la MTV Allianz Stoccarda e la vincente del terzo turno preliminare tra VK Olomouc e Khimik Yuzhny (che ha vinto per 3-2 la gara di andata in trasferta). Sorteggio positivo anche per la Carraro Imoco Conegliano contro le francesi del Nantes VB, le rumene del CSM Volei Alba Blaj e la vincente della sfida tra Vasas Budapest e Partizani Tirana (all’andata 3-0 per le ungheresi).

La Savino Del Bene Scandicci, che partiva dalla quarta fascia, avrà ovviamente il compito più difficile: le toscane si troveranno infatti di fronte il temibilissimo VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti e dell’ex Haak. Le altre due avversarie sono Lokomotiv Kaliningrad (Russia) e Nova KBM Branik Maribor (Slovenia). La fase a gironi prenderà il via tra martedì 19 e giovedì 21 novembre.

In campo maschile sarà dunque sfida azzurra tra Cucine Lube Civitanova e Trentino Itas, che affronteranno anche Fenerbahce Istanbul e i cechi del Ceske Budejovice. La Sir Sicoma Perugia, nella pool D, se la vedrà invece con il Projekt Warsawa (l’ex Onico, vicecampione di Polonia) e i francesi del Tours, più una quarta squadra da definire attraverso i turni preliminari.

In questo caso la fase a gironi inizierà più tardi, tra il 3 e il 5 dicembre; la prima sfida dovrebbe essere proprio quella tra Trento e Civitanova, che però sarà rinviata per permettere ai cucinieri di disputare il Mondiale per Club.

Ecco la composizione delle pool:

FEMMINILE

Pool A: Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR), Budowlani Lodz (POL), LP Salo (FIN), Fenerbahce Opet Istanbul (TUR).



Pool B: VakifBank Istanbul (TUR), Lokomotiv Kaliningrad Region (RUS), Nova KBM Branik Maribor (SLO), Savino Del Bene Scandicci (ITA).



Pool C: Igor Gorgonzola Novara (ITA), ŁKS Commercecon Lodz (POL), Allianz MTV Stuttgart (GER), vincente preliminare (VK UP Olomouc (CZE) o Khimik Yuzhny (UKR)).



Pool D: Carraro Imoco Conegliano (ITA), Nantes VB (FRA), CSM Volei Alba Blaj (ROU), vincente preliminare (Vasas Óbuda Budapest (HUN) o Partizani Tirana (ALB)).



Pool E: Dinamo Mosca (RUS), RC Cannes (FRA), Maritza Plovdiv (BUL), Uralochka-NTMK Ekaterinburg (RUS).

MASCHILE

Pool A: Cucine Lube Civitanova (ITA), Fenerbahce Sk Istanbul (TUR), Jihostroj Ceske Budejovice (CZE), Trentino Itas (ITA).

Pool B: Kuzbass Kemerovo (RUS), Berlin Recycling Volleys (GER), ACH Volley Ljubljana (SLO), Fakel Novy Urengoy (RUS).

Pool C: Zenit Kazan (RUS), Halkbank Ankara (TUR), Greenyard Maaseik (BEL), Jastrzebski Wegiel (POL).

Pool D: Sir Sicoma Perugia (ITA), Projekt Warzawa (POL), Tours VB (FRA), squadra da definire al termine del 3rd Round.

Pool E: Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL), VfB Friedrichshafen (GER), Knack Roeselare (BEL), squadra da definire al termine del 3rd Round.

(fonte: Cev.eu)