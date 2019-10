Akademia Sant’Anna, domani il derby dello Stretto contro la Reghion

Di Redazione

Subito quello che tutti gli addetti ai lavori definiscono il big match del campionato, tra le due squadre che si contenderanno la promozione diretta. Domani le biancoscudate saranno di scena al “Palacalafiore” di Reggio Calabria dove, con inizio alle 18, affronteranno il Reghion Volley per la prima trasferta di questo campionato.

L’Akademia Sant’Anna ci arriva dopo la vittoria ottenuta in casa contro il Torretta Crotone, mentre le reggine sono reduci dal successo esterno a Pedara.

In settimana l’allenatore Claudio Mantarro ha lavorato molto con le ragazze per preparare al meglio il derby dello Stretto, studiando i punti deboli delle avversarie ed affinando la preparazione dell’Akademia.

Sarà una partita dal sapore particolare soprattutto per Silvia Bilardi, reggina doc, che scenderà sul parquet di casa da avversaria.

«È sempre un’emozione per me giocare a Reggio e non vedo l’ora – afferma la centrale dell’Akademia – siamo reduci dalla vittoria di sabato scorso che volevamo fortemente. Adesso ci siamo preparate al meglio, sappiamo che la Reghion è una squadra ben allestita e noi dobbiamo fare del nostro meglio cercando di non sbagliare tanto. Sono convinta che sarà una bella partita».

