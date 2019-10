Vero Volley Monza: aumenta il ritmo di lavoro in vista della seconda giornata di campionato

Di Redazione

Mezza giornata di allenamento con la palla, concentrato principalmente sulle situazioni di fase break e transizioni in attacco, per la Vero Volley Monza di Fabio Soli. Entrata nel terzo giorno di lavoro, la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley alza l’intensità in vista della seconda giornata di andata della SuperLega Credem Banca 2019-2020, in programma domenica a Trento.

Il planning di avvicinamento di Beretta e compagni alla trasferta in Trentino prevede domani una doppia seduta, presso il Centro Seven Infinity di Gorgonzola, con pesi alternati alla tecnica in mattinata e solo tecnica nel pomeriggio. Sabato è invece fissata la partenza per Trento, dove nella mattinata di domenica ci sarà la rifinitura pre-gara ed il pomeriggio, alle ore 18.00, la sfida contro l’Itas alla BLM Group Arena.

ALLENAMENTI DAL 21 – 27 ottobre 2019 – al Seven Infinity Gorgonzola

Lunedì 21 ottobre

Libero

Martedì 22 ottobre

Ore 10.30 – 13.00 Pesi+Allenamento tecnico

Ore 18.00 – 20.30 Allenamento tecnico

Mercoledì 23 ottobre

Ore 14.00 – 16.30 Allenamento tecnico

Giovedì 24 ottobre

Ore 14.00 – 16.30 Allenamento tecnico

Venerdì 25 ottobre

Ore 9.30 – 12.00 Pesi+Allenamento tecnico

Ore 16.30 – 19.00 Allenamento tecnico

Sabato 26 ottobre

Ore 9.30 – 11.30 Allenamento tecnico

Domenica 27 ottobre

Ore 9.30 – 11.00 Rifinitura alla BLM Group Arena

Ore 18.00 Trentino Volley vs Vero Volley Monza

(Fonte: comunicato stampa)