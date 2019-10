Venerdì a Sofia i sorteggi di Champions League. Il format e le date della competizione

Di A.G.

Ci siamo, la Champions League sta tornando. Dopo il doppio trionfo italiano di Igor Gorgonzola Novara e Cucine Lube Civitanova nelle SuperFinals di Berlino, la massima competizione europea per club è pronta a entrare nel vivo con tutto il suo carico di campionessi, storie ed emozioni, promettendo di regalare grandissimo spettacolo. Venerdì 25 ottobre a partire dalle 17 italiane, nel corso del tradizionale European Volleyball Gala a Sofia, si terrà il sorteggio dei gironi del quarto turno, che vedrà impegnate tre formazioni italiane maschili e tre femminili.

In campo femminile, Novara e Imoco Conegliano sono teste di serie, mentre la Savino del Bene Scandicci è inserita in quarta fascia. Diciotto al momento le squadre qualificate, cui si andranno ad aggiungere due formazioni dai turni preliminari: nella gara di andata il Khimik Yuzhny ha battuto il VK UP Olomouc, mentre stasera si giocherà la prima sfida tra Partizani Tirana (Albania) e Vasas Obuda Budapest (Ungheria).

Per quanto riguarda il maschile partono dalla prima fascia la Lube e la Sir Colussi Sicoma Perugia, mentre in quarta fascia troviamo l’Itas Trentino. Anche qui sono due le squadre che arriveranno dai turni preliminari, che però hanno preso il via soltanto ieri, con la netta vittoria del Mladost Zagreb sull’IBB Polonia.

Le fasi eliminatorie si concluderanno il 28 novembre e dunque la fase a gironi inizierà con due settimane di ritardo rispetto al femminile. Inoltre per Civitanova e Kazan si pone il problema della contemporaneità con il Mondiale per Club: la prima giornata è infatti prevista tra il 3 e il 5 dicembre, periodo in cui le due squadre saranno in Brasile.

In entrambi i casi, le partecipanti saranno divise in cinque gironi da quattro squadre, che promuoveranno le cinque prime classificate e le tre migliori seconde ai quarti di finale, secondo il ranking che darà priorità al numero di vittorie (poi, a seguire, punti realizzati, quoziente set e quoziente punti). Il sorteggio prevede che in ciascun girone sia inserita una squadra per ogni fascia: non ci sono quindi limitazioni alla possibilità che si incontrino più club della stessa nazione.

Nella fase a eliminazione diretta (quarti di finale e semifinali), la formula prevede gare di andata e ritorno con eventuale “golden set” per stabilire la qualificazione al turno successivo. La finale unica in campo neutro, con sede ancora da definire, decreterà il club Campione d’Europa.

FEMMINILE



PRIMA FASCIA: Igor Gorgonzola Novara (ITA), A. Carraro Imoco Conegliano (ITA), Vakifbank Istanbul (TUR), Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR), Dinamo Moscow (RUS).

SECONDA FASCIA: Lokomotiv Kaliningrad Region (RUS), LKS Commercecon Lodz (POL), Grot Budowlani Lodz (POL), RC Cannes (FRA), Nantes VB (FRA).

TERZA FASCIA: Allianz MTV Stuttgart (GER), CSM Volei Alba Blaj (ROM), Nova KBM Branik Maribor (SLO), Maritza Plovdiv (BUL), LP Salo (FIN).

QUARTA FASCIA: Fenerbahce Opet Istanbul (TUR), Savino Del Bene Scandicci (ITA), Uralochka-NTMK Ekaterinburg (RUS) + 2 formazioni dai preliminari

FASE A GIRONI

1° giornata: 19-21 novembre

2° giornata: 26-28 novembre

3° giornata: 17-19 dicembre

4° giornata: 21-23 gennaio

5° giornata: 4-6 febbraio

6° giornata: 18 febbraio

QUARTI DI FINALE

andata: 3-5 marzo

ritorno: 10-12 marzo

SEMIFINALI

andata: 24-26 marzo

ritorno: 7-9 aprile

SUPERFINAL

16 o 17 maggio

MASCHILE

PRIMA FASCIA: Cucine Lube Civitanova (ITA), Sir Colussi Sicoma Perugia (ITA), Kuzbass Kemerovo (RUS), Zenit Kazan (RUS), Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL).



SECONDA FASCIA: Fenerbahce Sk Istanbul (TUR), Halkbank Ankara (TUR), Berlin Recycling Volleys (GER), VfB Friedrichshafen (GER), Onico Warszawa (POL).



TERZA FASCIA: Grenyard Maaseik (BEL), Knack Roeselare (BEL), Tours Vb (FRA), ACH Volley Ljubljana (SLO), Jihostroj Ceske Budejovice (CZE).



QUARTA FASCIA: Trentino Itas (ITA), Fakel Novy Urengoy (RUS), Jastrzebski Wegiel (POL) + 2 formazioni dai preliminari

FASE A GIRONI

1° giornata: 3-5 dicembre

2° giornata: 10-12 dicembre

3° giornata: 17-19 dicembre

4° giornata: 28-30 gennaio

5° giornata: 11-13 febbraio

6° giornata: 19 febbraio

QUARTI DI FINALE

andata: 3-5 marzo

ritorno: 10-12 marzo

SEMIFINALI

andata: 24-26 marzo

ritorno: 7-9 aprile

SUPERFINAL

16 o 17 maggio