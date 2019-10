Uno sguardo alle statistiche della Vero Volley Monza

Di Redazione

Mezza giornata di lavoro dedicata alla tecnica per la Vero Volley Monza quest’oggi.

Dopo la doppia seduta di ieri tra pesi e campo, la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley si focalizza principalmente sul lavoro con la palla, planning che verrà seguito anche domani, giovedì, e dopodomani, venerdì, in cui sarà alternato ad un mattinata in sala pesi.

Ad un esordio stagionale a fasi altalenanti, la formazione guidata da Fabio Soli vuole rispondere con una prova di continuità e carattere, provando a strappare qualche punto dall’insidiosa trasferta di Trento in programma domenica pomeriggio alla BLM Group Arena, impianto che i monzesi non sono mai riusciti a violare da quando militano in SuperLega.

Intanto dal punto di vista delle statistiche la Vero Volley Monza è decima nei punti realizzati (45, prime Perugia e Latina con 81), nona negli ace (4, prima Perugia con 8) e quinta nei muri (8, prima Latina con 12).

A livello individuale il miglior realizzatore dei monzesi è Bartosz Kurek (13 punti, sedicesimo in classifica, primi Nelli di Piacenza e Patry di Latina con 22), il top ace è Yacine Louati (2 ace, quinto in una graduatoria che vede al comando Barnes di Padova, Cebulj di Trento, Kooy di Piacenza e Simon di Civitanova con 3) ed il best blocker è Viktor Yosifov (2 muri, undicesimo, primi Caneschi di Sora e Ricci di Perugia con 4).

ALLENAMENTI DAL 21 – 27 ottobre 2019

al Seven Infinity Gorgonzola



Lunedì 21 ottobre

Libero

Martedì 22 ottobre

Ore 10.30 – 13.00 Pesi+Allenamento tecnico

Ore 18.00 – 20.30 Allenamento tecnico

Mercoledì 23 ottobre

Ore 14.00 – 16.30 Allenamento tecnico

Giovedì 24 ottobre

Ore 14.00 – 16.30 Allenamento tecnico

Venerdì 25 ottobre

Ore 9.30 – 12.00 Pesi+Allenamento tecnico

Ore 16.30 – 19.00 Allenamento tecnico

Sabato 26 ottobre

Ore 9.30 – 11.30 Allenamento tecnico

Domenica 27 ottobre

Ore 9.30 – 11.00 Rifinitura alla BLM Group Arena

Ore 18.00 Trentino Volley vs Vero Volley Monza

(Fonte: comunicato stampa)