Luca Vettori verso la centesima presenza con la maglia dell’Itas Trentino

Di Redazione

Fra i tanti motivi di interesse che la partita di domenica 27 ottobre fra Itas Trentino e Vero Volley Monza metterà sul piatto domenica sera alla BLM Group Arena, ne spicca uno strettamente legato a Luca Vettori.



Il primo match casalingo stagionale di SuperLega Credem Banca 2019/20 (fischio d’inizio previsto per le ore 18, prevendita biglietti ancora attiva) sarà infatti un momento particolarmente importante per l’opposto emiliano: proprio in questa occasione collezionerà la centesima presenza con la maglia di Trentino Volley.



Una circostanza significativa, considerando che Vettori sarà solo il terzo giocatore dell’attuale rosa ad arrivare in tripla cifra; meglio di lui solo Giannelli (245 gare domenica) e Djuric (134). In 99 partite sin qui disputate (48 nella stagione 2017/18, 50 nella 2018/19 e una in quella attuale), Luca ha realizzato 1058 punti (469 nel 2017/18, 575 nel 2018/19, 1 nel 2019/20).



“Arrivare a giocare cento partite con la maglia di Trentino Volley rappresenta per me un traguardo prezioso, perché non è capitato a tutti i grandi giocatori che hanno vestito questa maglia di raggiungerlo – ha ammesso Vettori – . Spero di poterne giocare tante altre e che tutte mi forniscano un ricordo positivo, perché davanti a noi abbiamo una stagione appena iniziata che è carica di aspettative. La più significativa fra le prime novantanove disputate? Quella giocata lo scorso 5 gennaio in casa e vinta contro Perugia per 3-0, perché segnava il momento più alto di un periodo di forma fantastico per tutta la squadra”.

(fonte: Comunicato stampa)