D Femminile: il Volley Angels Project vince la gara d’esordio

Di Redazione

Dopo la fase di rodaggio della Coppa Marche durante la quale la Offerte Villaggi.com Volley Angels Project ha affilato le unghie disputando ottime gare contro compagini sia di serie D che di serie C, le rossoblù hanno vinto la gara di esordio del campionato di serie D battendo 3-1 la Libero Volley di Ascoli Piceno. 25-21; 23-25; 25-15; 25-21 i parziali di una gara sempre nelle mani delle padrone di casa.

Il primo set si chiude 25 a 21 per le padrone di casa, mentre il secondo è stato sempre molto equilibrato con la Libero Volley che vince 25-23. Al cambio di campo Mister Capriotti chiama a raccolta capitan Amaolo e la Offerte Villaggi.com parte subito senza concedere respiro alle avversarie che subiscono il servizio e la difesa delle padroni di casa. Il parziale è un monologo a favore di Amaolo e compagne che chiudono sul 25-15 in poco più di 20 minuti. Nel quarto gioco le rossoblù non mollano la presa, proponendo un alto livello di difesa e contrattacco. Capitan Amaolo e compagne si aggiudicano, giocando molto bene, il set per 25-21 e i primi tre punti d’oro in un campionato lungo e duro come quello della Serie D.

Questa la formazione della Offerte Villaggi.com. Amaolo, Bastiani, Carloni, Casarin, Catalini, Gennari, Iommi, Maracchione, Massi, Paniconi, Scagnoli, Annunzi (L1), Pieroni (L2). All.: Capriotti – Ruggieri.

Nel prossimo incontro di sabato 26 ottobre, le rossoblù saranno ospiti della Tecno Athena Volley di San Benedetto del Tronto.

(Fonte: comunicato stampa)