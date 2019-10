Vero Volley Monza al lavoro in vista del match con Trento

Di Redazione

Pesi alternati alla tecnica in mattinata e solo lavoro con la palla nel pomeriggio per la Vero Volley Monza di Fabio Soli. Reduce dalla sconfitta per 3-0 contro Milano, i monzesi sono chiamati ad una pronta reazione sul difficile campo della BLM Group Arena di Trento, contro i padroni di casa dell’Itas Trentino, nella seconda giornata di andata della SuperLega Credem Banca. Domenica alle ore 18.00, ecco dunque un’altra chance per Monza di conquistare la prima vittoria dell’annata sportiva.

Di fronte a Beretta e compagni ci sono quattro giorni di allenamento da sfruttare al meglio per preparare nel miglior modo la sfida contro la formazione di Angelo Lorenzetti, vincente all’esordio stagionale contro Ravenna in Romagna. Il planning di lavoro vedrà i monzesi svolgere due doppie sedute (oggi e venerdì) e una seduta di tecnica nei restanti giorni.

ALLENAMENTI DAL 21 – 27 ottobre 2019- al Seven Infinity Gorgonzola

Lunedì 21 ottobre

Libero

Martedì 22 ottobre

Ore 10.30 – 13.00 Pesi+Allenamento tecnico

Ore 18.00 – 20.30 Allenamento tecnico

Mercoledì 23 ottobre

Ore 14.00 – 16.30 Allenamento tecnico

Giovedì 24 ottobre

Ore 14.00 – 16.30 Allenamento tecnico

Venerdì 25 ottobre

Ore 9.30 – 12.00 Pesi+Allenamento tecnico

Ore 16.30 – 19.00 Allenamento tecnico

Sabato 26 ottobre

Ore 9.30 – 11.30 Allenamento tecnico

Domenica 27 ottobre

Ore 9.30 – 11.00 Rifinitura alla BLM Group Arena

Ore 18.00 Trentino Volley vs Vero Volley Monza

(Fonte: comunicato stampa)