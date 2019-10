Siena domani in campo con la Videx in attesa del match a Brescia

Di Redazione

Un ritorno in campo casalingo prima del previsto quello richiesto ai ragazzi di Coach Graziosi che domani pomeriggio, mercoledì 23 ottobre a partire dalle ore 18, saranno impegnati in un test match contro la Videx Grottazzolina, team di Serie A3.

Per entrambe le squadre domenica scorsa è iniziato il campionato. La compagine senese, guidata da Gianluca Graziosi, con una rimonta straordinaria, ha conquistato la prima vittoria casalinga nel tie-break contro la Peimar Volley Calci in un PalaEstra che ha assistito ad un seguito di pubblico esemplare. Gli uomini di Coach Ortenzi di Grottazzolina invece hanno ottenuto una vittoria netta in casa contro Palmi nel Girone Blu di A3.

C’è un passato storico in comune tra i due club che si sono sfidati negli anni precedenti in molte delle categorie in cui vi hanno giocato da protagonisti, fin dalla serie B.

Il test match di domani per la Emma Villas Aubay Siena è parte fondamentale dell’intensa preparazione settimanale in vista della prima trasferta di campionato a Brescia prevista per domenica 27 ottobre alle ore 18:00.

“Brescia è una squadra tosta. – ha commentato lo schiacciatore senese Sebastiano Milan, MVP nel match di domenica ed ex giocatore del team bresciano – Nella prima di campionato hanno perso al tie break contro BCC Castellana Grotte e questo fa presagire una squadra con voglia di rivalsa e pericolosa sul campo. In casa poi hanno una qualità di gioco sicuramente superiore, ve lo posso assicurare”.

Il test match di domani contro Grottazzolina avrà ingresso gratuito e nello stesso orario sarà ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti per seguire la Emma Villas Aubay Siena nell’attuale stagione sportiva.

Da venerdì 25 sarà invece attiva la prevendita per il prossimo match casalingo di campionato contro la toscana Kemas Lamipel Santa Croce, online presso CiaoTickets e tutti i punti vendita autorizzati.

(Fonte: comunicato stampa)