Parte “Matchpoint”, un nuovo focus sulla Serie A Credem Banca realizzato dal gruppo Mediasport

Di Redazione

A partire da mercoledì 23 ottobre alle ore 22.30, sul canale Sky 814 Mediasport Channel e sui canali regionali di Sportivì, prende il via l’appuntamento settimanale con “Matchpoint”, un nuovo approfondimento prodotto da Mediasport Group.

La trasmissione, condotta da Marco Tolotti e supportata dal commento tecnico di Gianluca Montebelli, darà spazio ai campionati di tutta la Serie A Credem Banca con immagini ed interviste ai protagonisti.

Matchpoint sarà visibile in televisione in tutta Italia per gli abbonati al pacchetto base della piattaforma Sky al canale 814 e in 9 regioni grazie al network digitale terrestre Sportivì, presente in Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto al canale 188, in Trentino Alto Adige al canale 117, in Friuli Venezia Giulia al canale 173, in Emilia Romagna al canale 219, in Toscana al canale 296 ed in Lazio al canale 185. Nelle prossime settimane la copertura si estenderà a tutto il territorio nazionale. Sarà inoltre possibile seguire la trasmissione in live streaming collegandosi al sito www.mediasportchannel.tv.

La trasmissione potrà essere rivista anche in replica nei giorni successivi alla prima messa in onda, per conoscere gli orari basterà consultare la sezione “guida tv” dei siti mediasportchannel.tv e sportivi.tv

Inoltre le puntate saranno disponibili nella sezione “on demand” del sito.

(Fonte: comunicato stampa)