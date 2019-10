L’Itas si scalda per il suo pubblico: domenica alla BLM Group Arena arriva Monza

Di Redazione

E’ ripresa nel primo pomeriggio odierno l’attività alla BLM Group Arena dell’Itas Trentino. Dopo un giorno e mezzo di riposo, i gialloblù sono tornati ad allenarsi per inaugurare il periodo di cinque giorni di lavoro che porterà l’Itas Trentino al debutto stagionale di fronte al proprio pubblico, in calendario per domenica 27 ottobre alle ore 18 contro il Vero Volley Monza.

Si tratta già di un big match, che mette in palio punti pesanti nella corsa alla qualificazione alla Coppa Italia 2019, visto che i brianzoli hanno rinforzato notevolmente il proprio organico rispetto alla precedente stagione. Per preparare al meglio l’appuntamento (prima partita compresa in abbonamento), la squadra sosterrà una sola sessione giornaliera nel pomeriggio, come accaduto oggi, anche di mercoledì, giovedì e sabato, mentre venerdì si allenerà sia al mattino sia alla sera.

Angelo Lorenzetti ed il suo staff per la prima volta in questa stagione avranno a disposizione l’intera rosa di tredici giocatori per un’intera settimana.

