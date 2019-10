Bruno Da Re, D.g. della Trentino Volley, esclude la possibilità di anticipare la partita di Natale

Di Redazione

Complice un calendario internazionale fitto di impegni, si torna a parlare della questione “Natale“. Dopo il via libera della CEV a “ripristinare” la prima giornata di ritorno di Superlega dal 25 dicembre al 26, l’unica a non aver spostato la gara a Santo Stefano è stata la Trentino Volley che il giorno di Natale ospiterà la Consar Ravenna alla BLM Group Arena.

Il motivo è uno e semplice. Il 26/12 il palazzetto di Trento ospiterà un match di basket di massima serie tra la Dolomiti Energia Trentino e la Pallacanestro Trieste alle ore 18.15. Come riportato nell’edizione odierna del quotidiano “L’Adige“, pare che da Ravenna sia arrivata la richiesta di anticipare il match il giorno della Vigilia, ma il Direttore Generale dell’Itas, Bruno Da Re, nell’intervista rilasciata proprio al quotidiano sopra citato, ha escluso ogni possibilità.

Secondo il calendario, il giorno di Natale dovrete affrontare a Trento la Consar Ravenna nella prima di ritorno. Saitta ha proposto di anticipare al 24 dicembre alle 15.30 per poter passare il Natale in famiglia. Cosa ne pensa? «Non ci penso proprio. Conosco Saitta fin da quando era ragazzino ma questo non mi esime dal fare un ragionamento più ampio, come ho già spiegato anche a lui. Noi facciamo sport. E a questi livelli lo sport ha regole e pubblico a cui dobbiamo offrire uno spettacolo, non è una scusa per pagare uno stipendio a dei ragazzi. Che logica può avere giocare alle 15.30 la vigilia di Natale? Chi può venire al palazzetto a vedere una partita? Non si possono sacrificare migliaia di tifosi per accontentare una ventina di giocatori. E comunque, sia noi che loro giochiamo anche il giorno 22. È inutile che ci lamentiamo tutti per il calendario compresso e poi, per le nostre comodità, proponiamo di giocare a 36 ore di distanza una gara dall’altra».