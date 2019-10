Polonia, il campionato maschile si aprirà con un omaggio a Miguel Angel Falasca

Di Redazione

La prima giornata del campionato maschile polacco, in programma tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, sarà dedicata alla memoria di Miguel Angel Falasca. Lo ha deciso la Lega polacca su iniziativa dello Skra Belchatow, la squadra in cui il coach argentino scomparso nello scorso giugno aveva a lungo militato sia da giocatore, sia da allenatore.

Tutte le partite del primo turno di campionato saranno precedute da un minuto di silenzio per omaggiare l’allenatore e la sua figura sarà ricordata nelle comunicazioni ufficiali di tutti i club della Lega, ovviamente con lo Skra in prima fila. Con la squadra polacca Falasca ha vinto tre titoli nazionali in campo (più uno in panchina) e tre Coppe di Polonia, arrivando anche a una finale di Champions League.

“Una figura così significativa per il nostro club non potrà mai essere dimenticata – ha detto il presidente dello Skra Konrad Piechocki – in questa stagione la maglia numero 10 è stata ritirata e sarà esposta sul campo, ma vorremmo ricordare Miguel in molte altre occasioni, perché la sua scomparsa improvvisa è stato uno shock per tutti noi“.

Falasca, che nelle ultime stagioni aveva lavorato in Italia guidando prima il Vero Volley Monza e poi la Saugella Monza, è mancato improvvisamente lo scorso 22 giugno, suscitando grande commozione e cordoglio in tutto il mondo della pallavolo.

(fonte: Plusliga.pl)