Delta Informatica, archiviato in tre set il Barricalla Cus Torino

Di Redazione

In un Sanbàpolis vestito a festa, con cinquecento ed oltre persone sugli spalti assieme alle ragazze delle squadre Under 13, 14, 16 e 18 del Progetto Paideia, la Delta Informatica Trentino archivia in tre soli set la pratica Barricalla Cus Torino centrando il terzo successo consecutivo in campionato. Una vittoria, quella ottenuta contro l’ex capolista torinese, che permette a Moncada e compagne di issarsi da sole in testa alla graduatoria a quota 8 punti.

Sugli scudi in casa trentina il duo Melli-Piani: 18 punti personali per la laterale ex Caserta (con 4 muri a referto), 16 per l’opposto ex Busto (con 2 ace), autentiche trascinatrici del sestetto di Bertini. Tra le fila del Barricalla positiva la prova dell’ex Michieletto, top scorer di Torino con 12 palloni messi a terra.Bertini si affida al sestetto tradizionale con Moncada in regia, Piani opposto, Melli e D’Odorico laterali, Furlan e Fondriest al centro e Moro libero. Chiappafreddo, tecnico del Barricalla Cus Torino, risponde con Rimoldi in regia, Vokshi opposto, Michieletto e Lotti in posto-4, Mabilo e Gobbo al centro e Gamba libero.

Dopo un avvio equilibrato è nella fase centrale del set che la Delta Informatica costruisce un break importante: Furlan su ricezione lunga di Torino, Piani da posto-2 e un’ottima D’Odorico spingono Trento sul +4 con Chiappafreddo costretto a chiamare time out. L’inerzia del parziale però non muta, Melli va a segno da posto-4 e Piani la imita con un delizioso pallonetto (17-12). Moncada sbarra la strada a Vokshi, sostituita da Bisio, con le gialloblù che si spingono senza problemi fino al 20-12. Il secondo time out del Barricalla scuote la squadra ospite che trascinata da Michieletto rialza la testa giungendo fino al 20-17, quando Melli trova i due attacchi vincenti che chiudono virtualmente i giochi (23-18). D’Odorico e Piani sigillano la prima frazione (25-21).

Mabilo spaventa la Delta ad inizio secondo set (doppio muro per il 4-5), Torino gioca bene soprattutto nella correlazione muro-difesa e per Trento non è semplice trovare soluzioni redditizie in attacco (7-7). L’ace di Furlan spezza l’equilibrio (12-10), Piani incrementa il gap (13-10), Fondriest firma il 16-12 in fast. E’ ancora con Michieletto al servizio che Torino si scuote, Mabilo sbarra la strada a d’Odorico e il Barricalla si avvicina (16-15). Moncada si aggrappa a Piani per rispedire a distanza le piemontesi (18-15) ma Vokshi risponde immediatamente e ritrova la parità (18-18). Lotti in pallonetto firma il sorpasso (18-19), Piani non ci sta e da posto-2 scardina il muro ospite (20-19) prima che Moncada trovi un ace di capitale importanza (21-19). Il finale si tinge di gialloblù, Piani è implacabile in attacco, Melli si esalta a muro (24-20). Alla Delta basta un tentativo per volare sul 2-0 con l’asse Moncada-Piani che confeziona il punto del 25-20.

Chiappafreddo si gioca le carte Bisio e Cometti, Torino parte bene ma il doppio ace di Piani, sempre con l’aiuto del nastro, mandano la Delta Informatica sul +4 (7-3). I muri di Mabilo e Lotti tolgono non poche certezze alla Delta (10-9) che nel momento più complicato ha però il merito di ritrovare lo smalto (15-11 ace di D’Odorico). Gli errori di Bisio e Lotti agevolano il compito trentino (18-12), Melli si scatena a muro (20-13) e Chiappafreddo ricorre al time out. Il Barricalla ha un sussulto e torna in carreggiata con un’ispirata Michieletto e il muro di Rimoldi (21-18), ma è tardi per riaprire i giochi. Furlan fa 23-19 e dopo l’ace di Michieletto ecco il diagonale vincente di Giulia Melli che regala tre punti e primato solitario alla Delta Informatica (25-22).

«Non abbiamo espresso certamente la nostra miglior pallavolo – spiega a fine gara Matteo Bertini, tecnico della Delta Informatica Trentino – ma nonostante questo siamo comunque riusciti ad ottenere una vittoria in tre set. Ciò testimonia il grande potenziale di cui disponiamo, in parte però ancora inespresso: pur non esprimendoci al meglio è arrivato tuttavia un risultato importante che ci permette di confermarci ai piani alti della classifica. Ci manca ancora continuità, abbiamo giocato a sprazzi per l’intera durata del match e anche nel fondamentale del muro-difesa non siamo stati performanti come in altre occasioni. Ci teniamo stretto il risultato, molto positivo perché ottenuto contro una squadra che fin qui aveva sempre vinto e che saprà dare fastidio a molte squadre».

Domenica prossima la Delta Informatica Trentino sarà impegnata nella quarta giornata d’andata, in programma a Baronissi alle ore 15.30.

Il tabellino della partita di oggi giocata al Sanbàpolis



Delta Informatica Trentino – Barricalla Cus Torino 3-0 (25-21, 25-20, 25-22)

Delta Informatica Trentino: Moncada 3, Piani 16, Melli 18, D’Odorico 8, Furlan 7, Fondriest 5, Moro (L); Barbolini 0, Giometti ne, Cosi ne, Vianello 0, Berasi ne. All. Bertini

Barricalla Cus Torino: Rimoldi 2, Vokshi 7, Michieletto 12, Lotti 10, Mabilo 6, Gobbo 2, Gamba (L); Cometti 2, Bisio 1, Severin 0, Camperi ne, Fantini ne. All. Chiappafreddo

Arbitri: Antonio Gaetano e Michele Brunelli

(Fonte: comunicato stampa)