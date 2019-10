SuperLega, tutti i match della prima giornata terminano in tre set… solo Perugia si salva al tie break

Di Redazione

Al via anche il campionato di SuperLega Credem Banca. Oggi, a scendere in campo per primi, i Cucinieri di De Giorgi che fermano in tre set la Gas Sales. Tutto facile anche per Modena che si impone sulla Kioene Padova. Trento torna dalla trasferta romagnola con pieno bottino di punti, mentre Sora li lascia tutti in casa della Calzedonia Verona. Solo Perugia e Latina combattono in cinque set, alla fine i Block Devils la spuntano dopo una maratona di quasi tre ore.

RISULTATI

Cucine Lube Civitanova-Gas Sales Piacenza 3-0 (26-24, 27-25, 25-20) Ore 16:00

Leo Shoes Modena-Kioene Padova 3-0 (25-21, 25-19, 25-15)

Calzedonia Verona-Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3-0 (25-19, 25-20, 25-17)

Vero Volley Monza-Allianz Milano 0-3 (22-25, 27-29, 21-25) 19/10/2019 ore 18:00

Consar Ravenna-Itas Trentino 0-3 (26-28, 15-25, 21-25)

Top Volley Latina-Sir Safety Conad Perugia 2-3 (27-29, 29-27, 22-25, 25-18, 14-16)

Riposa: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia