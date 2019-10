Che impresa Brescia! Violato al tie break il Pala Igor

Di A.G.

Concreta, efficace, cinica. E per buona parte del match anche bella. Questa la Banca Valsabbina Millenium Brescia di oggi, protagonista della seconda vittoria stagionale in Serie A1 femminile e capace di violare al tie break (22-25; 25-22; 23-25; 30-28; 13-15) il Pala Igor di Novara contro le Campionesse d’Europa in carica.

Davvero positiva la prestazione delle ragazze di Enrico Mazzola che hanno mostrato un gran carattere e tanta qualità, giocando una pallavolo fatta di buona efficienza in attacco, ottima correlazione muro-difesa (64% in ricezione e 8 stampate vincenti) ed un servizio pungente (9 ace); le Leonesse hanno surclassato Novara in ogni fondamentale, mettendo costantemente pressione alla ricezione avversaria ed impedendo ad Hancock e compagne di giocare con una certa continuità. Se Mingardi (MVP con 37 punti e 48% in attacco) è il cannoniere che travolge e spazza via la difesa avversaria, la centrale Veltman è la grande sorpresa e chiude con 15 punti e 5 muri.

La Igor, invece, esce dal campo con rammarico, dettato dal fatto di non essere riuscita ad esprimersi in pieno per quello che è il suo potenziale, e preoccupazione per le condizioni di Mlakar, uscita dal campo in avvio di match per una distorsione alla caviglia. In generale, le azzurre hanno faticato a trovare ritmo e continuità. Come al servizio dove sono state molto fallose: in particolare, pesano i 19 errori complessivi dai nove metri. Ma anche in attacco (37%) la compagine piemontese ha avuto un rendimento altalenante, con alcune rotazioni dove ha subito break importanti che sono costati cari. Uniche note liete sono le prestazioni di Chirichella (26 punti e 13 muri) e Vasileva (20 attacchi vincenti), che si dimostrano le migliori soluzioni offensive della squadra attaccando a tutto braccio e mettendo in mostra le loro qualità. Per le ragazze di Massimo Barbolini c’è tanto da lavorare in palestra per trovare i giusti equilibri e raggiungere gli obiettivi stagionali.

LA CRONACA DEL MATCH – Massimo Barbolini sceglie un sestetto con Hancock al palleggio, Mlakar opposto, Di Iulio e Vasileva schiacciatrici, Chirichella e Veljkovic al centro, con Sansonna libero. Coach Mazzola risponde con la diagonale Caracuta-Mingardi, Segura e Rivero laterali, Veltman e Speech centrali e Parlangeli nel ruolo di libero.

1° SET – Novara parte forte e trova il primo break della partita grazie alla parallela vincente di Mlakar e alla stampata di Chirichella (4-2). Brescia risponde immediatamente e pareggia i conti, ma a preoccupare coach Barbolini è l’uscita dal campo per infortunio dell’opposto Mlakar (al suo posto entra Courtney); le igorine, però, non sembrano accusare il colpo, trascinate da capitan Chirichella (8-6). Le ospiti spingono forte in battuta con Rivero, che mette a referto il primo ace per le Leonesse; dall’altra parte, la Igor è fallosa in questo fondamentale e si affida un discreto cambio-palla e un muro granitico (12-9). Novara spinge sull’acceleratore con Vasileva: Mazzola decide di chiamare timeout (15-11). Mingardi prova a suonare la carica con un attacco profondo su cui Sansonna non può nulla (17-14). Brescia trova un parziale di 0-4 e pareggia i conti sfruttando al meglio il turno al servizio di Rivero (18-18). Courtney spara out e coach Barbolini richiama le sue (20-22). Un muro-punto di Veltman e un errore al servizio di Courtney regalano il primo set alla Millenium (22-25).

2° SET – Sulle ali dell’entusiasmo Brescia trova subito un break, ma la risposta delle padrone di casa non si lascia attendere (3-3). Vasileva prova a prendere per mano un attacco di Novara che fa molta fatica, soprattutto per l’assenza di un opposto di ruolo in campo (8-6). Mazzola chiama timeout (10-6) e le sue ragazze tornano in campo con molta determinazione e trovano un parziale di 0-3 (10-9). Le Leonesse cercano di rimanere in scia con Segura, mentre Hancock si affida a Vasileva per mantenere le avversarie a due lunghezze di vantaggio (14-12). Novara non è perfetta in ricezione e Brescia ribalta il risultato con Veltman (14-15). Barbolini cambia la diagonale inserendo Morello e Gorecka al posto di Hancock e Courtney, ma le ospiti rispondono colpo su colpo (17-18). L’attacco diretto verso posto 6 di Mingardi è vincente, ma Vasileva risponde con un maniout (20-20). Chirichella stampa per due volte consecutive Segura e coach Mazzola prova a fermare il momento positivo della Igor con un timeout (22-20). Le ospiti non riescono a ricucire il gap e Novara porta a casa il secondo parziale (25-22).

3° SET – Barbolini conferma Morello e Gorecka nel sestetto, dal momento che il loro ingresso è stato decisivo per le sorti del secondo parziale. È proprio la schiacciatrice polacca a trovare il maniout del 2-2. Novara prova a spingere sull’acceleratore con un parziale di 4-0 che obbliga coach Mazzola a richiamare le sue (8-5). Mingardi prova a dare il via alla reazione delle ospiti, ma la risposta in primo tempo di Chirichella è immediata (12-10). Le Leonesse lottano su ogni pallone e pareggiano i conti sfruttando le imprecisioni in attacco delle avversarie (14-14). Rivero batte forte, ma la ricezione positiva di Vasileva permette a Morello di smarcare magistralmente Gorecka che non sbaglia (18-17). La Millenium spinge sull’acceleratore: prima pareggia i conti con una fast di Veltman e poi passa in vantaggio con un ace di Rivero (21-22). Vasileva trova il punto del pareggio con una pipe (23-23), ma alla fine Brescia ha la meglio nella volata finale (23-25).

4° SET – Torna Hancock in cabina di regia e sono proprio due ace della giocatrice statunitense a regalare alle padrone di casa un break in avvio di set (3-1). Chirichella spara out e le ospiti ne approfittano per trovare il punto del pareggio (4-4). Novara prova ad accelerare con due stampate vincenti di Chirichella e la panchina di Brescia decide di chiamare timeout (9-6). Mazzola inserisce Bridi per Caracuta, ma le avversarie allungano con Vasileva (12-7). Mingardi prova a suonare la carica con una parallela vincente (14-10). Veltman guida la reazione delle Leonesse che si portano a meno uno (15-14). La Igor trova un parziale di 4-1 grazie agli attacchi vincenti di Vasileva e alla stampata di Chirichella (19-15). Coach Mazzola si gioca la carta Jones Perry al posto di Rivero: la schiacciatrice statunitense si fa trovare pronta e sigla il punto del 20-18. Le padrone di casa non riescono più a mettere a terra il pallone e la Millenium passa in vantaggio con Mingardi e Jones Perry (20-21). Le igorine tornano avanti grazie a Chirichella (23-21). Brescia trova il pareggio (24-24) e annulla 5 set point, ma una magia di Hancock porta la partita al tie break (30-28).

TIE BREAK – Brescia parte meglio e trova subito un break con Speech e Mingardi (1-3), ma le centrali avversarie ristabiliscono la parità (4-4). Le squadre sono stanche, ma non mollano di un centimetro e regalano scambi prolungati in cui le difese sono le grandi protagoniste. Chirichella sigla il punto del 6-5 in fast, anche se è la Millenium ad essere avanti al cambio di campo (7-8). Rivero trova un ace che obbliga coach Barbolini a chiamare timeout: Novara prova a mettere in campo tutte le energie rimanenti per ribaltare il risultato, ma la Millenium mantiene due lunghezze di vantaggio (9-11). La reazione delle padrone di casa non arriva e l’attacco vincente di Mingardi fa aumentare il gap (9-13). Chirichella è l’ultima ad arrendersi e porta la Igor a meno uno, ma la pipe vincente di Mingardi pone fine ad un match emozionante e pieno di colpi di scena (13-15).

TABELLINO

IGOR GORGONZOLA NOVARA – BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA = 2-3 (22-25; 25-22; 23-25; 30-28; 13-15)

NOVARA: Mlakar 1, Bolzonetti ne, Morello, Napodano, Courtney 3, Gorecka 8, Di Iulio 2, Chirichella 26, Sansonna (L), Hancock 4, Arrighetti ne, Piacentini (L) ne, Vasileva 20, Veljkovic 11. Allenatore: Massimo Barbolini. Assistente: Davide Baraldi.

BRESCIA: Jones Perry 3, Rivero 11, Veltman 15, Speech 4, Saccomani, Mingardi 37, Parlangeli (L), Bridi 1, Biganzoli, Mazzoleni, Caracuta 3, Sala (L) ne, Segura 12, Fiocco ne. Allenatore: Enrico Mazzola. Assistente: Marco Zanelli.

ARBITRI: Alessandro Tanasi e Giorgio Gnani

(Fonte: comunicato stampa)