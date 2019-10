Sulle divise di Chieri il logo della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

Di Redazione

Già protagonista nei suoi primi dieci anni di tante iniziative benefiche, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 rilancia il suo impegno sociale con una nuova partnership con la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro che accompagnerà la prima squadra in tutto il prossimo campionato di A1: sui calzoncini della nuova tenuta da gioco biancoblù comparirà il logo della Fondazione, inoltre in alcune partite casalinghe verranno organizzate diverse iniziative a sostegno dell’ente.



La prima sarà giovedì 31 ottobre (ore 20,30), quando al PalaFenera di Chieri verrà ospitato il Bisonte Firenze: sarà una serata dedicata alla campagna “Life is Pink”, l’ottobre in rosa che la Fondazione ha lanciato per combattere i tumori femminili. Le risorse raccolte sono destinate a finanziare screening gratuiti all’ Istituto di Candiolo per la prevenzione del tumore al seno.

“Siamo onorati di sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, siamo davvero contenti di spenderci per loro – sottolinea il presidente biancoblù Filippo Vergnano – Faremo del nostro meglio per dare visibilità e aiuto concreto all’importantissimo lavoro che porta avanti“.

“Siamo felici che la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 giochi al nostro fianco nella sfida contro il cancro, a favore della ricerca. Anche grazie a questa speciale collaborazione potremo continuare a sostenere le attività di cura e di ricerca di medici, ricercatori, tecnici e infermieri che quotidianamente lavorano in Istituto, con l’obiettivo di curare sempre più persone e sempre meglio“, dichiara Gianmarco Sala, direttore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus è stata costituita nel 1986 per offrire un contributo significativo alla sconfitta del cancro attraverso la realizzazione in Piemonte di un centro oncologico, l’Istituto di Candiolo (Torino), capace di coniugare la ricerca scientifica con la pratica clinica e di mettere a disposizione dei pazienti oncologici le migliori risorse umane e tecnologiche.



(fonte: Comunicato stampa)