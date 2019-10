Serie A2 femminile, la programmazione della 3a giornata

Di Redazione

GIRONE A

Solo due giornate disputate e all’orizzonte si intravedono già match potenzialmente importanti. Come quello tra Eurospin Ford Sara Pinerolo e Omag San Giovanni in Marignano, due delle tre squadre a punteggio pieno del Girone A. “Domenica incontriamo San Giovanni Marignano, sulla carta, una delle squadre più attrezzate del campionato insieme a Trento e Mondovì – commenta il coach di Pinerolo Michele Marchiaro -. Una squadra molto forte in attacco, equilibrata e attrezzata anche per i fondamentali e le tecniche di seconda linea, quindi per quanto riguarda soprattutto la difesa. Hanno giocatori abili sia in prima linea che in seconda, un palleggiatore esperto e con personalità. Sicuramente per vincere o per fare punti bisogna centrare la prestazione, analizzare i loro punti deboli e sfruttarli il più possibile. Noi stiamo bene, siamo in fiducia, arriviamo da due vittorie ma è molto importante stare in equilibrio tra la consapevolezza e l’umiltà. Dobbiamo lavorare e allenarci come se di punti ne avessimo zero”.

La terza formazione in vetta alla classifica è il Volley Soverato. Capitan Repice e compagne faranno visita alla Green Warriors Sassuolo che si trova in classifica con due punti ed è reduce dalla vittoria esterna, al quinto set, contro il Club Italia. A presentare la partita, il libero neroverde Serena Scognamillo: “Quella contro Soverato sarà sicuramente una partita impegnativa, ma come del resto lo sono tutte. Le nostre avversarie sono una buona squadra, una squadra abbastanza giovane e che al momento ha vinto entrambe le partite che ha disputato e quindi sicuramente sta facendo bene ed è molto determinata. Noi comunque dovremo principalmente concentrarsi su noi stesse, cercando di limitare gli errori, soprattutto nelle situazioni più semplici e cercando di uscire dalle situazioni più complesse come gruppo, dandoci una mano a vicenda. Speriamo quindi di fare bene di fronte al nostro pubblico”.

Due squadre che al contrario sono ancora ferme al palo sono Itas Città Fiera Martignacco e Geopalace Hermea Olbia. Entrambe alla ricerca del primo successo e dunque molto agguerrite: “Olbia – spiega Cristina Fiorio, schiacciatrice delle friulane – è una squadra ben strutturata con due giocatrici come punte di diamante quali Fiore e la brasiliana Emmel. Ci aspettiamo una partita tosta e combattuta, entrambe vogliamo conquistare il bottino pieno. Dalla nostra dovremo cercare di evitare qualche errore di troppo ed essere più incisive in determinati momenti del match. Comunque, stiamo facendo dei passi avanti e in palestra stiamo lavorando bene, l’ambiente è sereno. Personalmente sono fiduciosa. Ci aspettiamo, infine, una grossa mano dai nostri tifosi che speriamo riempiano il palazzetto come all’esordio. Sapendo di averli al nostro fianco sarà un po’ più facile”. “C’è stato un confronto sulla gara di Soverato – afferma Michelangelo Anile, coach di Olbia – abbiamo analizzato ciò che non è andato per il meglio, sia a livello tecnico che mentale. Le ragazze hanno capito di dover dare di più, e negli ultimi giorni si sono allenate molto bene. Non è mai bello trovarsi in fondo, l’obiettivo è di tornare da Martignacco con i primi punti di questo campionato. Ho piena fiducia nella mia squadra e ritengo possa giocare alla pari con tutti. Ora, però, c’è da dimostrarlo sul campo”.

Percorsi simili per Cuore di Mamma Cutrofiano e Club Italia Crai, vittoriose all’esordio e poi sconfitte nella seconda giornata. Le salentine di coach Carratù dovranno ancora fare i conti con l’emergenza, in forte dubbio rimane l’impiego dell’opposto Kajalina, alla prese con un fastidio ad una spalla. Al centro si attende la conferma del neo-acquisto Vanni, che tanto bene ha fatto al debutto. “Quello di domenica – afferma Massimo Bellano, tecnico delle azzurrine – sarà un avversario ostico e la partita si preannuncia particolare anche per le condizioni ambientali: solitamente il pubblico del sud è molto caldo e se da una parte questo può rappresentare un aspetto positivo, dall’altro può anche aumentare le difficoltà. Cutrofiano ha due elementi molto forti per questa categoria e accanto a loro un buon mix di giocatrici, quindi si tratterà di un buon test per valutare i progressi delle ragazze. I primi progressi si sono già visti ma sono ancora a corrente alternata e in questo momento è necessario lavorare bene insieme e, per qualche elemento, capire come funziona un Campionato come quello dell’A2”.

Ambisce al primo urrà la Cda Talmassons, che in casa contro l’Exacer Montale avrà a disposizione tutte le ragazze: con Gomiero a mezzo servizio ma con una Joly in grande forma. “La partita di domenica è contro una neopromossa come noi – annota coach Ettore Guidetti -. Vengono da una vittoria al quinto set contro Martignacco. Dovremo essere bravi a controllare le loro laterali che nel match scorso hanno fatto molti punti”. “Talmassons? Squadra molto forte fisicamente, ben organizzata sia sul cambio palla che sull’asse muro-difesa – replica Ivan Tamburello, allenatore della Exacer -. Scontro diretto? Di certo sarà una partita molto difficile, dalla quale proveremo a trarre a nostro favore il più possibile. La situazione dell’infermeria è positiva, nel senso che abbiamo recuperato la Gentili, uscita dal campo domenica per una botta al pollice”.

GIRONE B

La terza giornata mette curiosamente di fronte le uniche due squadre capaci di inanellare due vittorie nei primi due turni, vale a dire Barricalla Cus Torino e Delta Informatica Trentino. “Stiamo bene e vogliamo proseguire il nostro cammino – spiega l’allenatore gialloblù Matteo Bertini –. Andremo ad affrontare una squadra giovane e con ottime qualità di gruppo, che difende molto e commette pochissimi errori. Il loro ottimo avvio di campionato dovrà portarci ad affrontare questa sfida con grande attenzione ed umiltà, pur con la consapevolezza dei grandi mezzi di cui disponiamo. Rispetto alla trasferta di Ravenna sono sostanzialmente due gli aspetti nei quali mi attendo un salto di qualità, ovvero la continuità di rendimento e la fluidità del nostro cambio-palla”. “La partita che ci aspetta domenica sarà senz’altro molto dura, contro una squadra fatta di giocatrici importanti che fino ad ora hanno dimostrato di avere un ottimo gioco – le parole di Silvia Lotti, banda delle cussine -. Contro una compagine come quella trentina dovremo assolutamente essere ordinate e precise soprattutto nella correlazione muro-difesa, fondamentali in cui stiamo lavorando molto da inizio anno. Siamo molto cariche da questo avvio positivo, in palestra c’è armonia e si lavora sodo, sappiamo che domenica sarà una dura battaglia ma ci stiamo preparando per questo”.

Al contrario senza punti sono finora Futura Volley Giovani Busto Arsizio e P2P Smilers Baronissi. Che Cialfi e compagne potessero subire un duro impatto all’esordio nella categoria era un fatto sicuramente pronosticabile, ma perdere non fa ovviamente piacere a nessuno e la classifica vuole essere modificata dalle ragazze in biancorosso sin da questa domenica. “Siamo in crescita e vogliamo puntare grosso su questa partita – commenta coach Matteo Lucchini -, l’obiettivo è quello di smuovere questa classifica che ci penalizza. Nelle due sfide precedenti è sicuramente mancata la capacità di credere di poter giocare punto a punto in ogni set: questa qualità, stimolata a dovere da queste stesse atlete che stanno lavorando durissimo, può venire fuori già dopodomani. E’ una partita con tante incognite, ma allo stesso tempo l’adattamento alla Serie A2 sta arrivando a passo spedito”. Anche le irnine vogliono scrollarsi di dosso le difficoltà di inizio stagione, anche grazie all’ingaggio di Krystle Esdelle, atleta di Trinidad e Tobago: “Tutte e due le squadre ci tengono a sbloccare la classifica al più presto – spiega Leonardo Barbieri, allenatore della P2P -. Noi siamo reduci dalla partita persa a Torino che però, a mio avviso, fa poco testo, considerati anche gli infortuni che erano davvero tanti e abbiamo dovuto un po’ improvvisare sapendo che è sempre difficile farlo nella pallavolo. Adesso abbiamo avuto una settimana intera per preparare il match e per inquadrare Busto Arsizio. La nostra avversaria ha conservato l’ossatura dell’anno scorso e questo è un vantaggio, perché garantisce automatismi rodati”.

Battuta a Montecchio domenica scorsa, la LPM Bam Mondovì torna a casa per riprendere la marcia. L’avversaria è l’Acqua&Sapone Roma Volley Club, che invece giunge in Piemonte sulle ali dell’entusiasmo per il successo su Busto Arsizio. “Le ragazze hanno sempre lavorato bene in palestra ed in questi giorni stiamo facendo lo stesso, rivedendo gli errori fatti a Montecchio e ponendo maggiore attenzione alle problematiche”, spiega Davide Delmati, coach di Mondovì. “Dobbiamo stare attente, sono una squadra che ha nei centrali un punto di forza, senza dimenticare gli esterni come Zanette – mette in guardia le sue Giulia Pietrelli, schiacciatrice delle capitoline -. La partita sarà difficile, il PalaManera è caldo, ma noi dovremo giocare a testa alta, senza paura. Questa settimana abbiamo lavorato bene nei meccanismi e con il sorriso per i tre punti di domenica, possiamo e dobbiamo ancora crescere perché secondo me ancora non abbiamo espresso il nostro potenziale e il nostro gioco, abbiamo degli ampi margini di miglioramento. Abbiamo tempo per trovare il nostro assetto, domenica dovremo giocare al massimo, vogliamo dire la nostra”.

Secondo match interno consecutivo per il Sorelle Ramonda Ipag Montecchio, che attende al PalaCollodi la Roana CBF H.R. Macerata, appaiata in classifica proprio alle vicentine. “Le ragazze continuano a lavorare bene e a mantenere alta l’attenzione, cercando di ottenere risultati sia qualitativi che tattici per continuare a crescere e a mantenere il livello di gioco che abbiamo dimostrato di poter tenere contro Mondovì – l’analisi di Alessandro Beltrami dopo le prime settimane di lavoro -. Abbiamo fortunatamente due nuovi innesti, Barbiero e Oggioni, anche loro molto giovani, ma disponibili all’ascolto e con tanta voglia di migliorare. Macerata è una squadra forte, con giocatrici esperte, e con due ex Montecchio, tra cui Ylenia Pericati al quale sono molto affezionato”. Proprio Pericati riflette sui temi della gara: “Loro sono un gruppo giovane, quindi ci sta che ci siano alti e bassi, ma hanno un buon livello di gioco. Da non sottovalutare inoltre il fatto che giocano in casa. Anche l’anno scorso ci capitava di esprimere un livello di gioco diverso tra partite in casa e trasferte. Sarà una battaglia perché a casa loro è difficile vincere, è una squadra che difende tanto. Sarà dura”.

Sigel Marsala e Olimpia Teodora Ravenna arrivano all’appuntamento dalle rispettive défaillance occorse nel turno precedente di campionato. Le lilibetane hanno ceduto a Macerata, le romagnole hanno ben figurato al PalaCosta dinanzi a Trento, avendolo portato al tie-break. “In settimana ho voluto fare i complimenti alle ragazze per come domenica scorsa sono riuscite a cambiare dopo aver perso il primo set – spiega Simone Bendandi, allenatore di Ravenna -. Andiamo a Marsala consapevoli di avere la possibilità di toglierci delle soddisfazioni e di giocarcela con tutti. Dovremo stare molto attenti alla loro americana, che è il primo terminale del loro attacco, ma al di là di sapere contro chi vai a giocare, la capacità deve essere quella di lavorare su noi stessi, difendendo sempre la nostra idea di gioco e credendo sempre in quello che facciamo. E sono convinto che ognuna delle ragazze stia lavorando con questa consapevolezza”.

CAMPIONATO DI SERIE A2 FEMMINILE

IL PROGRAMMA DELLA 3^ GIORNATA

GIRONE A

Domenica 20 ottobre, ore 17.00

Itas Città Fiera Martignacco – Geopalace Hermaea Olbia

Green Warriors Sassuolo – Volley Soverato

Cuore di Mamma Cutrofiano – Club Italia Crai

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Omag S.G. Marignano

Cda Talmassons – Exacer Montale a

GIRONE B

Domenica 20 ottobre, ore 16.30

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – P2P Smilers Baronissi

Domenica 20 ottobre, ore 17.00

Delta Informatica Trentino – Barricalla Cus Torino

LPM Bam Mondovì – Acqua&Sapone Roma Volley Club

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Roana CBF H.R. Macerata

Sigel Marsala – Olimpia Teodora Ravenna

GIRONE A

Eurospin Ford Sara Pinerolo 6

Volley Soverato 6

Omag S.Giov. In Marignano 6

Club Italia Crai 4

Cuore Di Mamma Cutrofiano 3

Green Warriors Sassuolo 2

Exacer Montale 2

Itas Città Fiera Martignacco 1

Cda Talmassons 0

Geopalace Hermaea Olbia 0.

GIRONE B

Barricalla Cus Torino 6

Delta Informatica Trentino 5

Olimpia Teodora Ravenna 4

Roana Cbf H.R. Macerata 3

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 3

Acqua & Sapone Roma Volley Club 3

Sigel Marsala 3

Lpm Bam Mondovì 3

Futura Volley Giovani Busto Arsizio 0

P2P Smilers Baronissi 0.

