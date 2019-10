Nel weekend al via la nuova Serie A3 Credem Banca. Roma e Sabaudia è subito derby

Di Redazione

Riflettori puntati anche sulla neonata Serie A3 Credem Banca, divisa nei Gironi Bianco e Blu, rispettivamente da 12 e 11 squadre. Sul piatto maggiori possibilità per le nuove leve in un Campionato destinato a diventare un serbatoio per la SuperLega, come certificano la presenza di UniTrento, team di studenti griffato Itas Trentino, e della GoldenPlast Civitanova, seconda squadra della Cucine Lube Civitanova. Il primo turno si aprirà sabato con un anticipo. Match in streaming su Legavolley.tv

Girone Bianco



Ad aprire le danze nel “Girone del Nord” sarà l’anticipo by night di sabato 19 ottobre tra Tinet Gori Wines Prata di Pordenone, lo scorso anno in A2, e UniTrento, team satellite dell’Itas Trentino. Domenica alle 18.00 le altre cinque gare. Scesa dalla A2, la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo ospita l’Invent San Donà di Piave, che ha rilevato il titolo di Lamezia; la Tipiesse Cisano Bergamasco, altra formazione finita nell’imbuto dell’A3, riceve la visita della neopromossa Gibam Fano. Un salto di categoria guadagnato sul campo per il Club Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro, che attende il blitz della GoldenPlast Civitanova, sestetto ora griffato Lube Volley. Finalmente in Serie A le matricole ViViBanca Torino e HRK Motta di Livenza, sodalizi che si sfidano al palasport Le Cupole dopo le dolorose rinunce alla A2 di qualche anno fa. Con l’acquisizione del titolo della Pag Taviano, si rivede anche la Mosca Bruno Bolzano, ma ad accoglierla ci sono i Diavoli Rosa della Gamma Chimica Brugherio con quel satanasso di Diego Cantagalli.

Girone Blu



Il “Gruppo del Sud” romperà gli indugi domenica 20 ottobre con sei match alle 18.00 e un posticipo alle 19.00. Menghi Macerata ferma ai box per il turno di riposo, ma gli uomini di Adriano Di Pinto scalpitano. L’altra marchigiana, la Videx Grottazzolina, vuole far valere l’esperienza in Serie A contro la Golem Palmi, neopromossa che a luglio ha puntellato l’organico in zona Cesarini ma vuole dire la sua in A3. Il faccia a faccia del PalaIngrosso tra BCC Leverano e Gis Ottaviano, salita dalla B, accenderà una rivalità sportiva tra due ambienti caldi con tradizioni radicate, salentina e campana. Il primo derby stagionale è tra Roma Volley Club, sodalizio nato a giugno dall’unione di Volley Roma maschile e Volley Roma Group femminile, e la matricola neopromossa Gestioni&Soluzioni Sabaudia. Non è un vero derby sulla carta, ma l’appuntamento tra goEnergy Corigliano-Rossano e Aurispa Alessano metterà di fronte due Club che non si risparmieranno. La siciliana Avimecc Modica pesca subito una squadra ben attrezzata ed esperta come la Maury’s Com Cavi Tuscania.

1a giornata di andata Serie A3 Credem Banca Girone Bianco

Sabato 19 ottobre 2019, ore 20.30

Tinet Gori Wines Prata di Pordenone – UniTrento Diretta streaming su Legavolley.tv

Domenica 20 ottobre 2019, ore 18.00

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo – Invent San Donà di Piave Diretta streaming su Legavolley.tv

Tipiesse Cisano Bergamasco – Gibam Fano Diretta streaming su Legavolley.tv

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro – GoldenPlast Civitanova Diretta streaming su Legavolley.tv

ViViBanca Torino – HRK Motta di Livenza Diretta streaming su Legavolley.tv

Mosca Bruno Bolzano – Gamma Chimica Brugherio Diretta streaming su Legavolley.tv



1a giornata di andata Serie A3 Credem Banca Girone Blu

Domenica 20 ottobre 2019, ore 18.00

Videx Grottazzolina – Golem Palmi Diretta streaming su Legavolley.tv

BCC Leverano – GIS Ottaviano Diretta streaming su Legavolley.tv

Roma Volley Club – Gestioni&Soluzioni Sabaudia Diretta streaming su Legavolley.tv

goEnergy Corigliano-Rossano – Aurispa Alessano Diretta streaming su Legavolley.tv

Domenica 20 ottobre 2019, ore 19.00

Avimecc Modica – Maury’s Com Cavi Tuscania Diretta streaming su Legavolley.tv



Turno di riposo: Menghi Macerata

(Fonte: comunicato stampa)