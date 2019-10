HRK Motta pronto all’esordio sul campo della ViviBanca Torino

Di Redazione

Finalmente si apre il sipario su questa nuova Serie A3 Credem Banca per i leoni dell’HRK Motta di Livenzadi coach Barbon, che domenica alle 18:00 sfideranno la ViViBanca Torino lontani dalle mura amiche del PalaGrassato. I biancoverdi si dicono pronti e carichi a questo appuntamento, e partiranno verso il Piemonte con la voglia di continuare quanto fatto vedere l’anno scorso e durante tutta la pre-season.

Ad aspettarli, una squadra giovane ma ben attrezzata guidata da coach Lorenzo Simeon, che potrà fare affidamento sulla “storica” guardia biancorossa. Con molta probabilità infatti, i padroni di casa – con qualche problemino influenzale – scenderenno in campo con: Filippi e Gerbino sulla diagonale principe, a darsi man forte in posto quattro ci saranno Galliani e Del Campo, al centro il capitano Mazzone e Mellano, Martina libero. La risposta di Motta sembra chiara: Capitan Visentin in regia e Albergati opposto, Gamba e Saibene le bande, Zanini e Fabi al centro, Lollato libero.

Questo il commento di coach Barbon sulla primissima uscita biancoverde: “Con domenica inizierà la prima di tre partite in cui valutare chi siamo e quanto valiamo. Sottolineo tre partite, perché il campionato è corto ed è fondamentale partire subito bene, altrimenti rimettersi in carreggiata diventa difficile. Nelle amichevoli che ci hanno portato al campionato qualcosa è andato molto bene qualcosa meno, ma l’aspetto davvero positivo è che lo ‘zoccolo duro’ di questa squadra si è fatto trovare già molto avanti sin da subito, dando così la giusta impronta a tutti. Da domenica dovremo iniziare a curare i particolari, perché essi fanno la differenza. Tutto ciò che fin ora è stato straordinario deve diventare ordinario“.

(fonte: Comunicato stampa)