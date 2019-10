Exacer Montale a caccia dei primi punti in trasferta

Di Redazione

L’Exacer Montale, dopo aver rotto il ghiaccio domenica scorsa con la bella vittoria su Martignacco, adesso va a caccia anche della prima gioia lontano dal taraflex di casa. La trasferta è quella di Talmassons, in Friuli, in un match che ha già il sapore di scontro diretto per la salvezza. Si giocherà domani, 20 ottobre alle ore 17:00, presso l’impianto di Talmassons.



Coach Ivan Tamburello ha da poco portato a termine la rifinitura con tutte le sue ragazze a disposizione. Queste le sue parole a poco più di 24 ore dalla 3^ giornata di campionato. “Allenamento più sereno dopo la vittoria di domenica? Gli allenamenti della settimana possono essere sereni o invivibili a prescindere da quello che accade la domenica prima. La qualità e l’intensità delle sedute non dipende affatto da quello“.



“Talmassons? Squadra molto forte fisicamente, ben organizzata sia sul cambio palla che sull’asse muro-difesa. Scontro diretto? Di certo sarà una partita molto difficile, dalla quale proveremo a trarre a nostro favore il più possibile. La situazione dell’infermeria? Positiva, nel senso che abbiamo recuperato la Gentili, uscita dal campo domenica per una botta al pollice“.



Come al solito non mancherà il supporto per l’Exacer, che anche in questa trasferta non logisticamente semplice, sarà seguita da una trentina di tifosi. Per coloro che non riusciranno a essere in Friuli, sarà possibile seguire la diretta streaming del match sul canale YouTube “Volley Talmassons“.

(fonte: Comunicato stampa)