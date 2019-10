Emozioni, ricordi, sorrisi, musica e tanti applausi per la presentazione del Trentino Volley

Di Redazione

Sono stati questi i cinque fattori principali che hanno caratterizzato la serata di presentazione della nuova Itas Trentino. Un momento meno tradizionale del solito, vuoi per la location (la BLM Group Arena, che per una notte ha vestito i panni di un teatro gremito in ogni ordine di posto da oltre 3.300 spettatori), vuoi per i contenuti proposti per l’evento.



L’appuntamento, realizzato da Trentino Volley come ogni anno per inaugurare col proprio pubblico la nuova stagione, ha infatti regalato tanti momenti particolari e talvolta anche toccanti, che hanno sorpreso positivamente il foltissimo numero di presenti.

La celebrazione dei venti anni di attività del Club cinque volte Campione del Mondo è passata per una serie di suggestivi filmati emozionali, che hanno proposto via via tutte le vittorie e le maglie delle prime diciannove stagioni ma soprattutto è passata per le parole di Leondino Giombini.

Il primo giocatore che nel 2000 decise di sposare la causa trentina, contribuendo in maniera decisiva alla sua permanenza in Serie A1 al termine del primo campionato della storia del Club, è stato accolto sul palco da un vero e proprio boato e ha riservato pensieri pieni di stima e gratitudine alla sua Trento.

“E’ una città ed un ambiente che resterà sempre nel mio cuore, anche perché qui sono nati due miei figli – ha ammesso il “Giombo” – ; ho visto questa Società partire da zero e questo palazzetto dello sport ancora in costruzione; diciannove anni fa conquistammo una salvezza importantissima per dare linfa a questa passione. Grazie a tutti per l’invito, è stata un’occasione speciale”.



Legata al passato anche una delle tre nuove maglie da gioco; la terza divisa, quella volutamente definita “celebrativa”, è stata fra l’altro presentata proprio da Giombini e offre evidenti richiami a quella gialloblù utilizzata dall’opposto marchigiano nella stagione 2000/01. Trentino Volley la indosserà in occasioni assolutamente particolari.

Ma nella serata di presentazione c’è stato soprattutto spazio per la nuova Itas Trentino, che il Presidente Diego Mosna ha voluto vestire personalmente con la divisa storica, chiedendo a tutti di onorarla in ogni occasione.

“E’ bellissimo vedere questa sera, nel giorno in cui inauguriamo la nostra ventesima stagione, tanto pubblico e tanta passione per questi colori – ha spiegato – . Domenica a Ravenna iniziamo un nuovo campionato, la squadra è assieme solo da poche ore ma siamo carichi di entusiasmo”.



Angelo Lorenzetti ha invece presentato così la stagione che comincia domenica. “Vogliamo arrivare in fondo alle competizioni a cui prenderemo parte, giocandoci tutte le nostre carte. L’obiettivo? E’ quello di fare la doccia dopo l’ultima partita col sorriso in volto”.



Spazio ed applausi poi ai giocatori, protagonisti del momento più atteso. Kovacevic, Lisinac e Giannelli gli ultimi a salire sul palco, prima di lasciare spazio ai “The Kolors”, che hanno offerto oltre un’ora di concerto facendo ballare e cantare tutti i presenti non solo sulle note delle loro hit più note come “Everytime”, “Frida” o “Pensare male”, ma anche con tutti gli altri pezzi del loro repertorio, a cominciare dal nuovo singolo “Los Angeles”.



Una serata che è già entrata nella storia della Società e della Città, alzando nel migliore dei modi il sipario sulla nuova stagione; da domenica a Ravenna il palcoscenico diventa il campo da gioco.

FRA CELEBRAZIONE ED INNOVAZIONE: ECCO LE NUOVE MAGLIE DA GIOCO ERREÀ SPORT

La serata della BLM Group Arena ha riservato agli oltre tremila e trecento presenti tantissime sorprese. Fra le più gradite, la presentazione delle nuove divise da gioco, completamente ridisegnate da Erreà Sport (dal 2006 sponsor tecnico) rispetto al recente passato, ma con ancora distintivi richiami alla gloriosa storia e alla simbologia del territorio.



La vera novità è rappresentata dalla terza maglia, un capo che Trentino Volley non aveva mai avuto in precedenza nel proprio guardaroba ma che è stato realizzato proprio per rendere onore alla tradizione, andando infatti a riprendere il motivo gialloblù che era stato utilizzato nelle prime due stagioni di attività del Club (2000/01 e 2001/02) e che i tifosi di lungo corso hanno immediatamente riconosciuto nei suoi tratti inconfondibili. Verrà utilizzata in alternativa alle prime due, in occasioni particolari.



Invariati i colori sociali delle altre due: bianca con ancora maggiori inserti blu la prima, mentre la seconda è blu con bordi gialli. Su tutte e tre continua a trovare spazio il pattern triangolare che richiama le linee guida delle montagne utilizzate da Trentino Marketing nelle campagne pubblicitarie, stavolta sviluppato in maniera accattivante su tutto lo spazio disponibile e non più solo sui fianchi come nelle ultime due precedenti versioni.



Gli sponsor presenti sulla divisa sono diciassette (due in più della scorsa stagione): Itas Mutua, Trentino Marketing, Diatecx, Diatec Group, Melinda, Gpi, Supermercati Poli, Primia, Diamelt, Dalmec, Erreà Sport, Menz&Gasser, Sorelle Ramonda, Tescoma, Forst, Tei e Walliance.



Differente dalla precedente ma di nuovo a stretto contatto con la tradizione, anche la divisa del libero che verrà vestita da Jenia Grebennikov e Carlo De Angelis.

In questo caso a scegliere di effettuare un tuffo nel passato sono stati i follower dei profili social di Supermercati Poli, che anche in questa stagione grifferà le divise dei due specialisti della seconda linea.

Il contest lanciato in estate dallo storico sponsor sui propri account ha permesso di votare fra tre ipotesi molto diverse fra loro e, dopo migliaia di preferenze, ha premiato la (molto accattivante) versione rossa con inseriti di design bianchi al suo interno.



Tutti i capi sono stati confezionati da Erreà Sport, impiegando il tessuto “Aria”, un filato italiano di ultima generazione che si contraddistingue per speciale finezza e traspirabilità.

Dotato di minuscoli microfori da cui entra aria e fuoriesce calore, aderente ma leggero, Aria risulta ideale per assicurare massimo confort in partita, garantendo al contempo un’impeccabile vestibilità aderente.



A partire da fine ottobre le quattro maglie saranno in vendita presso gli uffici di Trentino Volley, in via Trener, nella sezione store del sito ufficiale cliccando www.trentinovolley.it/store o presso il punto merchandising presente alla BLM Group Arena in occasione di tutte le partite interne.

